Crecen en EEUU las versiones sobre una posible acción militar contra Cuba

Washington sostiene un despliegue naval alrededor de la isla y endurece su presión sobre La Habana. En paralelo, China envía apoyo político y asistencia alimentaria al gobierno cubano.

En los últimos meses, el Departamento de Defensa estadounidense desplegó tropas y armamento necesario para una eventual acción militar sobre Cuba, luego del fracaso de la presión económica y política para forzar una transición en la isla.

Sin embargo, el refuerzo de la presencia naval estadounidense en el Caribe —la más importante fuera del teatro de operaciones de Medio Oriente— le permitiría a Washington ejecutar acciones prácticamente inmediatas sobre Cuba. Desde operaciones quirúrgicas para capturar a integrantes de la cúpula castrista, bajo esquemas similares a los aplicados previamente contra Venezuela, hasta bombardeos selectivos sobre infraestructura militar y estratégica de La Habana, todas las opciones parecen hoy sobre la mesa.

En ese contexto, la administración republicana enfrenta una ventana de tiempo cada vez más estrecha para definir cómo avanzar. Buena parte de los buques desplegados en la región llevan cerca de diez meses en alta mar, muy por encima de los seis o siete habituales para este tipo de operaciones, algo que ya genera preocupación dentro del Pentágono. El desgaste de las tripulaciones, la sobreexigencia logística y la simultánea participación de la Armada estadounidense en el bloqueo sobre el Golfo Pérsico empiezan a tensionar la capacidad operativa de Washington.

La estrategia de desgaste contra La Habana

Aun así, Donald Trump seguiría priorizando —al menos públicamente— una transición no militar hacia una “Cuba libre”. Para eso, la Casa Blanca profundizó el endurecimiento económico contra la isla, apostando a una presión gradual sobre el suministro energético, los productos básicos y el acceso financiero internacional, en un intento por acelerar el deterioro interno del régimen.

“La mejor manera de describirlo es aceleracionismo”, explicó un funcionario estadounidense citado por Axios, al definir la estrategia de desgaste impulsada desde Washington. “Pero todavía no buscamos eliminar al régimen. Hay un método y se avanza por etapas”, agregó la misma fuente bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, China decidió mover fichas en respaldo de su histórico aliado caribeño. Durante una reunión en Nueva York entre el canciller chino Wang Yi y su par cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Pekín ratificó su apoyo político y económico frente a lo que definió como la “política de poder y arrogancia” de Estados Unidos.

Como parte de ese respaldo, el gobierno chino prometió enviar 60.000 toneladas de arroz para intentar aliviar la crisis alimentaria en la isla. El primer cargamento arribó el domingo pasado. “China continuará defendiendo la justicia, apoyando la causa del pueblo cubano y colaborando con el desarrollo de la economía y las condiciones de vida en Cuba”, afirmó Wang Yi, según el comunicado difundido por la diplomacia china.

La tensión escaló todavía más después de la captura de Nicolás Maduro. Tras ese episodio, la administración Trump interrumpió el envío de petróleo venezolano hacia Cuba, una de las principales fuentes energéticas de La Habana.

Washington acusó de asesinato a Raúl Castro en un nuevo intento de acorralar al gobierno de Cuba

El ministro de Justicia de EEUU, Todd Blanche, anunció el pasado miércoles que la cartera que está a su cargo, presentó una vieja causa judicial contra el expresidente cubano, Raúl Castro. La intención del gobierno estadounidense es "que se enfrente a la justicia aquí. Hay una orden de arresto y esperamos que se presente voluntariamente o por otros medios", explicó Blanche, en una nueva maniobra del país norteamericano para presionar a la isla caribeña.

Las acusaciones contra el hermano de Fidel Castro, son por asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses, luego de haber ordenado, -presuntamente- abatir dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas cubanas.