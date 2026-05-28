Otra sorpresa argentina en Roland Garros: Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi y avanzó a la tercera ronda + Agregar ámbito en









El marplatense venció al italiano en un partido maratónico de más de cuatro horas y ratificó el gran presente del tenis argentino en el Grand Slam francés.

Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi y avanzó a la tercera ronda.

El tenis argentino sigue dando que hablar en Roland Garros. Tras el histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo frente a Jannik Sinner, ahora fue Francisco Comesaña quien protagonizó otro gran impacto en París: el marplatense eliminó al italiano Luciano Darderi, uno de los preclasificados del certamen, y avanzó a la tercera ronda del Grand Slam francés.

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En un auténtico partidazo disputado en la Cancha 6, Comesaña se impuso por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 luego de más de cuatro horas de juego sobre el polvo de ladrillo parisino.

El argentino, de 25 años y actual número 102 del ranking ATP, volvió a demostrar personalidad y solidez en un encuentro muy exigente ante un rival que llegaba en gran nivel tras una destacada gira europea sobre arcilla.

Durante gran parte del encuentro, Comesaña sostuvo un nivel competitivo muy alto y logró marcar diferencias en los momentos clave del partido. El marplatense mostró solidez, personalidad y fortaleza mental para sobreponerse a los distintos pasajes adversos de una batalla cambiante y exigente ante un rival que llegaba como uno de los preclasificados del torneo.

Incluso después de ceder el cuarto set, el argentino mantuvo la calma en el parcial decisivo y terminó sellando una victoria que confirmó su gran presente en Roland Garros.

francisco comesaña 2 En un auténtico partidazo disputado en la Cancha 6, Comesaña se impuso por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 luego de más de cuatro horas de juego sobre el polvo de ladrillo parisino. El gran presente argentino en Roland Garros El triunfo de Comesaña también ratifica el enorme momento colectivo que atraviesa el tenis nacional en Roland Garros. Con 10 jugadores en la segunda ronda, Argentina se convirtió en el país con mayor representación en esa instancia del torneo. En los últimos días, varios tenistas argentinos protagonizaron actuaciones destacadas. Además del histórico triunfo de Cerúndolo sobre el número 1 del mundo, Thiago Tirante eliminó al español Alejandro Davidovich Fokina, mientras que en el cuadro femenino Solana Sierra consiguió la mejor victoria de su carrera al derrotar a la italiana Jasmine Paolini, finalista de la edición 2024. Ahora, Comesaña buscará seguir haciendo historia en el torneo más importante del mundo sobre polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al italiano Matteo Berrettini, actual número 105 del ranking y ex Top 10, quien viene de eliminar al francés Arthur Rinderknech en sets corridos. En caso de avanzar, el marplatense alcanzará la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, luego de haber llegado a la tercera ronda tanto en Wimbledon como en el US Open durante 2024.