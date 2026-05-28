Jorge Macri promulgó la adhesión al RIGI y la creación del RIMI en CABA

El jefe de Gobierno firmó la incorporación de CABA a ambos regímenes, luego de que la Legislatura diera luz verde a los proyectos. En qué consiste cada uno y qué alcances tienen.

El Gobierno porteño de Jorge Macri promulgó este jueves la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de CABA, aprobados por la Legislatura en la última sesión ordinaria, con el objetivo de captar capitales, reactivar el empleo formal y potenciar la actividad de las pymes.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la reglamentación y aseguró que ambas tienen por objetivo es que la Ciudad "siga siendo el mejor lugar para invertir, emprender y generar empleo en Argentina". Estamos construyendo reglas claras, previsibilidad y estímulos concretos para acompañar tanto grandes proyectos estratégicos como el crecimiento de Pymes. El desarrollo económico de la Ciudad requiere acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo”, sostuvo.

Promulgamos la creación del RIMICABA, un régimen de incentivos para medianas inversiones, y la adhesión al RIGI Nacional para atraer grandes inversiones. ¿Qué significa? Exención de ABL e Impuesto de Sellos para inversiones productivas, crédito fiscal en Ingresos Brutos y…

La administración porteña comunicó la instrumentación del RIGI tienen por fin "garantizar la estabilidad fiscal" y brindar "previsibilidad tributaria a largo plazo" para proyectos de gran escala. Los programas de incentivo fiscal estarán enfocados en sectores clave para la economía de la Capital como el rubro tecnológico, la infraestructura y el turismo.

El régimen para grandes inversiones está reservado a Vehículos de Proyecto Único (VPU), esto es, estructuras constituidas exclusivamente para tal fin. Y, como regla general, establece un monto mínimo de inversión en activos computables de al menos u$s200 millones, con exigencias de cumplimiento durante los primeros años para la permanencia en el régimen.

En el proyecto de adhesión, firmado por Pilar Ramírez, menciona al RIGI como "un instrumento excepcional" para proyectos "de magnitud excepcional" debido a su escala, complejidad y horizonte temporal. Hasta el momento, provincias como Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán han adherido al RIGI.

Los requisitos para acceder al RIMI CABA

En paralelo, el Parlamento sancionó el RIMICABA, una propuesta de La Libertad Avanza que pone especial foco en el sector pyme y emprendedor. Ofrecerá líneas de financiamiento preferenciales a través del Banco Ciudad y un esquema de exenciones que alcanza incluso a microempresas.

El piso mínimo de inversiones es desde los u$s100.000 y apunta a beneficiar a sectores vinculados a los servicios, el comercio, la tecnología, la gastronomía, la construcción, la cultura y la salud. Sus beneficios tendrán una duración efectiva de dos años.

RIMI CABA alcanza a dos segmentos diferenciados: las empresas medianas nacionales o extranjeras, aprobados en el RIMI nacional que acrediten radicación efectiva y actividad productiva en la Ciudad, y también a microempresas locales que realicen inversiones productivas por montos de entre u$s100 mil y u$s149.999,99.

Desde Ciudad aseguran que permitirá extender los beneficios locales "a proyectos de menor escala que hoy no están alcanzados por el umbral mínimo del esquema nacional". Además, señalan que los beneficios "se mantendrán vigentes de forma independiente a eventuales modificaciones o derogaciones futuras que sufra el RIMI a nivel nacional".

Para incentivar la puesta en marcha de los proyectos, el esquema establece un sólido paquete de alivio impositivo y facilidades financieras:

Exención del Impuesto de Sellos para contratos vinculados a inversiones productivas.

Exención de ABL e Impuesto Inmobiliario para inmuebles afectados a actividades productivas.

Posibilidad de computar hasta el 25% de la inversión como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

Acceso a líneas de financiamiento preferenciales del Banco Ciudad.

Para sostener los beneficios, las empresas "deberán mantener su actividad productiva efectiva en la Ciudad durante un mínimo de cuatro años". También fijó un cupo fiscal anual máximo de $150.000 millones para todo el régimen, estableciendo a su vez un límite individual por beneficiario del 10% de dicho monto.

También se creó un registro específico para llevar a cabo el monitoreo, evaluación y seguimiento continuo de cada una de las inversiones, y se incluyeron beneficios para inversiones menores (desde u$s50.000) orientadas a proyectos de eficiencia energética, generación renovable y almacenamiento energético.

Quedan explícitamente fuera del régimen las actividades financieras, bursátiles, cambiarias, de seguros y la administración de fondos de terceros. Tampoco se consideran inversiones productivas los activos financieros, las inversiones de portfolio ni los bienes de cambio. Y se prohíbe acumular los beneficios de este régimen con otros programas promocionales preexistentes en la Ciudad para una misma inversión.

Mediante la adhesión al RIGI nacional y la creación del RIMICABA, la Ciudad consolida una política económica para atraer a grandes obras de infraestructura y también al tejido comercial e industrial pequeño y mediano.