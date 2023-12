Gobierno de Meloni descarta establecer el salario mínimo

Sin embargo, no fija ningún mínimo obligatorio. Italia es, junto con Finlandia, Suecia, Dinamarca y Austria, uno de los cinco últimos países de la Unión Europea en los que los sueldos se determinan únicamente mediante negociación colectiva entre patronal y sindicatos. La oposición de centroizquierda había presentado una propuesta de ley para crear un salario mínimo, de 9 euros brutos la hora (9,70 dólares), pero la iniciativa fue rechazada por la coalición de derecha y ultraderecha dirigida por Giorgia Meloni. “Es un día triste para la República. Ustedes sólo están del lado de los explotadores, ¡le han dado un bofetón a los explotados!”, lanzó, dirigiéndose al gobierno, Elly Schlein, secretaria nacional del Partido Demócrata, principal formación de izquierda.

Durante los debates con la oposición, el Ejecutivo propuso extender las convenciones colectivas a los empleados que no están cubiertos por el millar de acuerdos en vigor, un 20% del total. Muchas convenciones siguen muy por debajo de los 9 euros brutos en Italia, como las de los servicios de limpieza (6,52 euros, 7,02 dólares), la de la restauración (7,28 euros, 7,85 dólares) o el turismo (7,48 euros, 8 dólares). No obstante, la ministra de Trabajo, Marina Elvira Calderone, recalcó que la creación de un “sueldo decente” no requiere necesariamente “la definición de una cifra”.

Según los sondeos, el 70% de los italianos -lo que incluiría a votantes del Gobierno de Meloni- están de acuerdo con que se instaure un salario mínimo. Una directiva de la Unión Europea fija las normas que rigen el salario mínimo pero no obliga a los Estados a adoptar ese sistema.

Agencia AFP