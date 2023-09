Industria I: destacan, pese a dificultades, crecimiento en los niveles de empleo

De todas formas, el estudio reveló que, en contraste con la producción y las ventas, “el empleo fue el único indicador con un desempeño más favorable”. “En esta oportunidad se observó que las empresas con subas en el empleo (15%) superaron a aquellas con caída (14%). Al analizar el dato por sector, las subas del empleo se corresponden con ciertas empresas puntuales que han tenido proyectos de inversión con ampliación de la capacidad productiva, más allá de la coyuntura económica actual. Por ejemplo, en ramas como textil, confección y calzado, la industria química, la industria de minerales no metálicos. Más allá de este dato, el empleo es un indicador más estable donde predominan ampliamente las empresas con estabilidad en el empleo (70%) por sobre aquellas con variaciones”, detalló.

El empleo se sostiene

Según un estudio del CEPA en base a datos del Ministerio de Trabajo, a junio pasado, el empleo en la industria acumula un crecimiento del 9,6% desde febrero de 2020, previo a la pandemia. Es uno de los sectores con mayor dinamismo y que más impulso brindan a la creación de trabajo formal.

De hecho, según las cifras oficiales, en junio el empleo formal tuvo un crecimiento del 4,3% interanual y acumuló una mejora de 4,6% interanual. En ese sentido, tal como detallaron desde Ecolatina, estos números “refuerzan la idea de que el empleo formal no está, por el momento, sintiendo la recesión”.

Al respecto, desde la firma analizaron: “Las mayores presiones en la balanza de pagos, caída de las reservas internacionales y aceleración de la inflación, fueron la contracara de una economía que logró compensar parcialmente la caída del agro, sino que, al menos hasta junio, sostuvieron el empleo de la economía. Esto resultó fundamental para afirmar la demanda agregada, en particular con elevados niveles de consumo privado, en un contexto en el que el salario real no recuperó terreno: el poder adquisitivo de los trabajadores registrados cayó 1,5% entre junio y diciembre del año pasado”.

De todas formas, hacia adelante, la tendencia podría no ser la misma. “Al igual de lo que prevemos ocurrirá con la actividad económica, el crecimiento que se viene observando en el empleo formal, y en particular de los asalariados del sector privado, comenzará a desinflarse en la segunda mitad del año. Esto no solamente estará vinculado a la profundización del escenario recesivo sino también a la mayor incertidumbre acerca de lo que ocurrirá luego de los comicios”, detallaron desde Ecolatina.

Aunque concluyeron: “En cualquier caso, esperamos que, a diferencia de la actividad económica, el promedio del año cierre en terreno positivo, y el avance del empleo sea uno de los principales activos de la actual administración: terminados los 4 años de gobierno habrá crecido alrededor del 5% si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional. La contracara ¿o la explicación?, sin embargo, estará en el salario real que, incluso en el caso de los trabajadores registrados, retrocederá más de 6% a lo largo del mandato”.