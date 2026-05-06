El Gobierno también empuja la agenda del Senado: preparan sesión para tratar ley de inviolabilidad de propiedad privada Por Fernando Brovelli + Seguir en









El planteo de La Libertad Avanza es apurar el dictamen del proyecto para incluir el tema con otras propuestas menores. Permanecerá en pie el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Senadores aliados volvieron a confluir en una agenda en el Congreso.

"El Grupo de los 44": así comenzaron a llamarse los legisladores de La Libertad Avanza y bloques aliados (UCR, PRO y provincialistas) que conforman una amplia mayoría en el Senado de la Nación. En una nueva reunión de estos sectores, este miércoles volvieron a confluir los acuerdos en donde el Gobierno avaló una serie de concesiones a sus bancadas cercanas. ¿La principal? Tratar el proyecto de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral, para evitar que se utilice como señuelo para una propuesta que no acuerdan integralmente.

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"Vamos a llegar a la posición en la que tengamos mayoría", confío Patricia Bullrich ante la prensa legislativa al respecto de esta reforma, que aún requiere discusión extraparlamentaria para llegar a comisiones. La misma explicación puede aplicarse a la ley de inviolabilidad de propiedad privada, en la que el oficialismo aceptó quitar algunos de sus apartados más controversiales: se preservará el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que continuará bajo administración federal, y podrían sufrir modificaciones los artículos vinculados a la venta de tierra a extranjeros y el protocolo de desalojo exprés.

Aplicando estos cambios, los aliados estarían dispuestos a aceptar un rápido dictamen en plenario de comisiones para votar el proyecto este mismo mes. La Libertad Avanza pretende que sea el jueves 14 de mayo: para ello, tendría que convocarse con celeridad una reunión la próxima semana. Como complemento, el oficialismo incluirá el pliego que habilitaría la postergación del juez Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal y -un proyecto que se aprobaría por unanimidad- la prórroga del programa de entrega de armas.

Comisión Asuntos Penales Senado Aliados Dialoguistas Libertarios, radicales y provincialistas buscan consensuar un temario de unidad en el Senado. Senado

Existe otra prioridad, que implicó una reunión de referentes del "Grupo de los 44" con el ministro Luis Caputo: la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por $171 millones. La iniciativa, que sólo cuenta con el rechazo de los peronistas más antagonistas, implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada deuda soberana nacional cuando el país ingresó en default en el 2001. Aunque el acuerdo de la Argentina con la Justicia estadounidense era avalar la operación para el 31 de abril, se alcanzó una postergación para el 31 de mayo.

Acuerdo paralelo en Diputados En simultáneo, La Libertad Avanza convocó a referentes de ocho bloques cercanos (Provincias Unidas, PRO, UCR, MID y provincialistas) para blindar una mayoría para una próxima sesión en la Cámara de Diputados el miércoles 20 de mayo, en donde le darían curso a propuestas previamente sancionadas en el Senado en conjunto con otras tres: la modificación del régimen de Zonas Frías, la ley Hojarasca y el Tratado de Cooperación de Patentes. Esta última es la más controvertida, en donde confluyen presiones de la industria farmacéutica con lobby diplomático. Se aguarda que en la próxima semana haya una reunión de comisión para que se conozca el dictamen acordado, que registrará las modificaciones que estos sectores impulsaron en la redacción original del Gobierno.