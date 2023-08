La Selección, por una hazaña

El seleccionado argentino jugará ante el favorito Suecia este miércoles en la madrugada argentina por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda, donde para continuar debería ganar y esperar que Italia no supere a Sudáfrica.

Banini, de 33 años y única futbolista argentina de la historia elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best, en la temporada 2020-2021, confió que jugaría su segundo y último Mundial, aunque seguirá jugando en Atlético Madrid, su actual club. A punto de cumplir 40, la arquera santafesina Correa, por su parte, está participando de su cuarto Mundial y es la única jugadora que estuvo presente en todas las intervenciones de Argentina en Copas del Mundo de la FIFA.