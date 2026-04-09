CABA avanza en la licitación para construir estacionamientos debajo de plazas y parques + Seguir en









En detalle, el proyecto prevé la intervención en cuatro espacios de la capital federal. En total, se espera generar espacios para 1.500 autos.

El proyecto apunta a albergar unos 1500 vehículos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en un llamado a licitación pública para la construcción de estacionamientos subterráneos en diferentes puntos de la capital. El proyecto prevé la intervención en cuatro espacios de la Ciudad: el espacio Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; el Parque de Innovación, en Núñez; la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; y la Plaza Noruega, en Belgrano.

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La licitación se da en el marco de una concesión de obra pública por 20 años. La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta N.º 9/MJGGC/26, firmada el 6 de abril de 2026.

El proyecto del gobierno porteño para hacer playas de estacionamiento La licitación surgió a partir de una iniciativa privada que fue acercada por la empresa E-ARG SRL. Tras recibir el documento, el proyecto fue declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

ck_LIC-LPUEXP-LLAMADO-MJGGC-SSCTAL-11667255-25-7338 El detalle de la licitación pública. El esquema prevé que las empresas adjudicatarias asuman la construcción de los estacionamientos subterráneos, así como su mantenimiento, operación y explotación comercial durante el plazo de concesión, fijado en 20 años. De acuerdo con la tasación del Banco Ciudad, el canon base mensual se estableció en $95.596.312.

En términos de capacidad, el proyecto apunta a albergar unos 1500 vehículos, aunque esa cifra podría ajustarse cuando se presenten las propuestas definitivas. La iniciativa busca ordenar el tránsito en zonas de alta congestión y desalentar el ingreso indiscriminado de autos mediante nodos de estacionamiento planificados.

El desarrollo del proyecto La implementación se realizará de manera progresiva y estará bajo la órbita de la Dirección General de Concesiones y Permisos, que tendrá a su cargo la administración de los contratos, la emisión de circulares y la aplicación de sanciones, así como la eventual rescisión en caso de incumplimientos. El proyecto se encuadra en las leyes 469 y 3.058, y se regirá por el esquema de concesiones previsto en la Ley 6.246. Cada iniciativa deberá cumplir con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por la Ley 123 de la Ciudad. En ese marco, será obligatorio obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) antes del inicio de cualquier obra o actividad. Los pliegos ya se encuentran disponibles de manera gratuita en el sitio oficial del Gobierno porteño. Las ofertas podrán presentarse hasta el 6 de mayo a las 12, mientras que la apertura del primer sobre está prevista para ese mismo día a las 12.30 en la sede de la Dirección General de Concesiones y Permisos, ubicada en avenida Martín García 346, segundo piso. Las visitas a los predios podrán coordinarse por correo electrónico hasta cinco días antes de la apertura.