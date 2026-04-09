Increíble: surfeó una ola de 26 metros en Portugal y rompió el récord mundial + Seguir en









El deportista alemán Sebastian Steudtner logró una marca histórica en Nazaré, Portugal, uno de los destinos más desafiantes del planeta.

Increíble: surfeó una ola de 26 metros en Portugal y rompió el récord mundial

El surfista alemán Sebastian Steudtner hizo historia en el mundo al domar una ola de 26,2 metros en Nazaré, Portugal. De esta manera, estableció un nuevo récord mundial en la disciplina.

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La proeza se dio en uno de los escenarios más desafiantes del planeta para el surf extremo. Este destino de Portugal es reconocido por generar algunas de las olas más grandes del mundo gracias a su particular geografía submarina, que amplifica la fuerza del océano.

Embed RÉCORD HISTÓRICO EN NAZARÉ: OLA DE 26.2 METROS



En Nazaré, Portugal, el surfista Sebastian Steudtner surfeó una ola de 26.2 metros, estableciendo un nuevo récord mundial en olas gigantes. Una hazaña impresionante. pic.twitter.com/4T3pzleMql — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 9, 2026 El logro de Steudtner no solo superó registros anteriores, sino que también elevó el nivel de exigencia dentro de la disciplina. Surfear una ola de más de 26 metros implica enfrentar velocidades, fuerza y riesgos extraordinarios, donde prácticamente no hay margen de error.

Lo increíble es que Steudtner acaba de romper su propio récord mundial Guinness, surfeando la ola más grande registrada: habían sido 26 metros el 29 de octubre de 2020, también en Nazaré.

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