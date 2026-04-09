Israel afirma que mató a un periodista de Al Jazeera en Gaza por supuestos vinculos con Hamás + Seguir en









El ejército israelí sostuvo que el reportero abatido en un ataque era un combatiente encubierto del grupo islamista.

El ejército israelí aseguró que el periodista abatido era miembro de Hamás.

El ejército de Israel afirmó que mató a un periodista de Al Jazeera en la Franja de Gaza y aseguró que se trataba de un miembro de Hamás que operaba encubierto como reportero. El hecho ocurrió en un ataque contra un vehículo en el oeste del enclave.

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La víctima fue identificada como Mohammed Wishah, corresponsal de Al Jazeera Mubasher. El canal con sede en Catar condenó el ataque y denunció "el atroz crimen de atacar y asesinar al corresponsal de Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, tras un ataque contra el vehículo en el que viajaba en el oeste de la Franja de Gaza".

La versión del ejército israelí Desde el ejército israelí indicaron que sus fuerzas habían "atacado y eliminado" a Wishah, a quien describieron como un "terrorista clave en el cuartel general de producción de cohetes y armas de Hamás, que había estado planificando atentados contra soldados" en la zona.

Además, sostuvieron que el periodista "operaba bajo la apariencia de periodista de Al Jazeera, explotando esta identidad para promover actividades terroristas contra las fuerzas (militares) y el Estado de Israel".

1536x864_cmsv2_a25a3be3-f783-5b95-b8f6-43131f4c21b2-9716083 Israel sostuvo que el reportero operaba como combatiente encubierto. Reacciones y denuncias internacionales La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también condenó el hecho y señaló que Wishah se suma a "los más de 220 periodistas muertos en dos años y medio por las fuerzas israelíes en Gaza, de los cuales al menos 70 murieron en el ejercicio de sus funciones".

El caso se produce en un contexto de violencia persistente en Gaza, pese a la tregua vigente desde octubre. En ese escenario, Israel y Hamás continúan acusándose mutuamente de violar el alto el fuego, mientras se mantienen los enfrentamientos en distintos puntos del territorio.