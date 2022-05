Legisladora PJ presiona por más recursos

Sin WhatsApp

Indarte, la misma que tiempo atrás abandonó del grupo de WhatsApp que el gobernador Axel Kicillof mantiene con los diputados bonaerenses, luego de que el mandatario provincial se mostrara con uno de los dos candidatos a presidente del PJ de Mar del Plata, ya no tiene problemas a la hora de apuntar los cañones.

“Quiero las mismas condiciones para poder desarrollar mi función que el resto”, sostiene en diálogo con Ámbito. Y agrega: “Agoté todos los medios formales e informales, pero yo le tengo que dar respuestas a la gente de los 27 municipios que represento. No me puedo quedar quieta, ni callada. No soy de ninguna casta, ni ñoqui. Tengo una responsabilidad que cumplir y pido tener las mismas herramientas que los demás”. Con su carta, Indarte, que responde a Rodolfo “Manino” Iriart, titular de Correo Argentino, y cercano al presidente Alberto Fernández, busca generar una respuesta interna a través de un tema que expone los movimientos internos de la economía de la Legislatura. “No sé si es un tema político o no. Y aunque no quiero pensar que es destrato, igual lo es”, sostiene.