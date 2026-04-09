El BCRA anotó su mayor compra de dólares de 2026 y las reservas superaron los u$s45.000 millones

La autoridad monetaria terminó su participación en el MLC con un saldo a favor de u$s281 millones, el 12° más elevado desde que Javier Milei es presidente.

El Banco Central (BCRA) registró este jueves su mayor compra de dólares de 2026 y la 12° más alta desde que Javier Milei es presidente. Asimismo, las reservas brutas internacionales superaron los u$s45.000 millones por primera vez desde el 13 de marzo.

La autoridad monetaria informó que su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de la jornada terminó con un saldo positivo de u$s281 millones , récord desde que comenzó el nuevo programa de acumulación de reservas. En el acumulado del año, el resultado ascendió a u$s4.964 millones.

Mientras tanto, las reservas treparon u$s402 millones , hasta los u$s45.152 millones . Con este ascenso, en términos netos pasaron a terreno positivo (u$s97 millones , según estimaciones del economista Federico Machado).

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora respondió en parte a las compras del BCRA en el MLC y, en menor medida a un nuevo repunte en las cotizaciones internacionales , en medio de la mayor calma por la "tregua" entre EEUU e Irán.

En este contexto, el dólar oficial mayorista volvió a caer para cerrar en los $1.381 . De este modo, la brecha con el techo de la banda tocó máximos desde junio del año pasado.

En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.405. En cuanto a los dólares paralelos, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.477,36, mientras que el MEP cotizó en $1.420,86 y el blue culminó en los $1.390.

Los gurúes de la city volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA, en línea con la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses.

Las estimaciones indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).