A pesar de las conversaciones de paz entre Israel y Líbano, Benjamin Netanyahu advirtió que "seguirá atacando a Hezbolá" + Seguir en









Las conversaciones comenzarán la próxima semana bajo auspicio de Estados Unidos y buscarán el desarme de Hezbolá, en paralelo a una nueva escalada militar sobre Beirut y el sur libanés.

Benjamin Netanyahu confirmó nuevos ataques en el Líbano.

Israel y Líbano iniciarán la próxima semana negociaciones directas para avanzar en el desarme de Hezbolá y en un posible acuerdo de paz, aunque el anuncio llegó acompañado por una nueva ofensiva militar israelí sobre territorio libanés. El primer ministro Benjamin Netanyahu remarcó que “no hay alto el fuego en el Líbano” y sostuvo que seguirán atacando a Hezbolá con fuerza.

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Según se informó, el diálogo se desarrollará bajo auspicio de Estados Unidos, con representación de la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, y del embajador israelí Yechiel Leiter. Netanyahu aseguró que ordenó a su Gabinete iniciar conversaciones con Beirut a pedido del propio gobierno libanés, con el objetivo de lograr “un acuerdo de paz histórico y sostenible” y avanzar en el desarme del grupo respaldado por Irán.

En un mensaje dirigido a los residentes del norte de Israel, el jefe de gobierno recordó que ya alcanzó cuatro acuerdos de paz con países árabes y expresó su intención de cerrar nuevos entendimientos. Sin embargo, casi en simultáneo, el ejército israelí anunció el inicio de ataques contra plataformas de lanzamiento de Hezbolá en el Líbano.

Los nuevos ataques de Israel al Líbano Los bombardeos se produjeron horas después de que Israel emitiera advertencias de evacuación para algunas zonas de Beirut y poco después de comunicar oficialmente sus planes de negociación. Desde el frente militar, el jefe del ejército Eyal Zamir afirmó ante tropas desplegadas en el sur libanés que la misión es “seguir profundizando el daño y continuar debilitando a Hezbolá”.

La nueva escalada llegó un día después de una serie de ataques aéreos a gran escala sobre todo el Líbano, con cerca de 100 bombardeos realizados en pocos minutos contra posiciones del grupo chiita. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva dejó más de 300 muertos y alrededor de 1.150 heridos.

Las conversaciones entre ambos gobiernos también buscarán avanzar en “establecer relaciones pacíficas” entre dos países que no tienen vínculos oficiales y permanecen formalmente en guerra. El trasfondo sigue marcado por la reanudación de los combates transfronterizos desde principios de marzo y por la disputa sobre si la tregua entre Irán y Estados Unidos incluía o no el frente libanés.