En la UBA, Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por el ajuste en educación y ciencia: "Es un plan de destrucción"

El gobernador bonaerense encabezó el lanzamiento del espacio “Universidad y Ciencia” del Movimiento Derecho al Futuro y cuestionó el recorte sobre docentes, investigadores y obras. Además, pidió pensar una alternativa frente al rumbo del Gobierno.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este jueves en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA el lanzamiento del espacio “Universidad y Ciencia” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , desde donde apuntó con dureza contra la política del presidente Javier Milei hacia el sistema universitario y científico.

En ese marco, el mandatario bonaerense aseguró que la Argentina atraviesa “un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad” y advirtió que el recorte impulsado por la administración libertaria excede un mero programa de ajuste. “ Esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico ”, afirmó.

Kicillof sostuvo que el deterioro ya se refleja en distintos frentes del sistema público de educación superior y ciencia. Según planteó, los salarios de docentes e investigadores quedaron rezagados, las transferencias nacionales se desplomaron y las obras de infraestructura en universidades fueron frenadas, en un escenario que definió como especialmente grave.

“Lo que está ocurriendo es realmente muy grave : los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas”, remarcó el gobernador. A partir de ese diagnóstico, llamó a pensar en las consecuencias de una continuidad del actual modelo económico y político.

Para Kicillof, la discusión no debe agotarse en la coyuntura. En ese sentido, planteó la necesidad de proyectar qué ocurriría si Milei lograra sostenerse en el poder más allá del actual mandato. “Es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder: este modelo nos está llevando a un estado de disolución nacional, en contra de lo que dice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, sostuvo.

“No nos dejemos engañar: las masivas movilizaciones que hubo en los últimos años nos demostraron que nuestra sociedad sigue valorando y defendiendo a la universidad pública y gratuita”, señaló. Y enseguida vinculó ese clima social con el armado político que impulsa: “Puede ser que haya sectores que estén desmotivados, pero para eso nació el Movimiento Derecho al Futuro: para que todos y todas las que no quieren estas políticas cuenten con una herramienta y un espacio para pensar y construir el futuro de la Argentina”.

Producción, ciencia y crítica al rumbo económico

“En una etapa de mucha turbulencia a nivel mundial, vemos como todos los gobiernos del planeta están protegiendo sus industrias y cuidando al máximo cada uno de los puestos de trabajo”, afirmó. Frente a eso, consideró que “Javier Milei es el único que va a contramano y entrega los recursos nacionales, desprotege la mano de obra local y aplica políticas del Consenso de Washington que ya están perimidas”.

En esa misma línea, el mandatario bonaerense rechazó la idea de que el país deba optar entre el desarrollo agroexportador y la industrialización. Por el contrario, sostuvo que la clave está en agregar valor a las materias primas a partir del conocimiento, la tecnología y una estrategia productiva propia.

“Argentina no puede volver a caer en el falso dilema de tener que elegir entre campo o industria: debemos ser nosotros mismos quienes le demos valor agregado a nuestras materias primas, y eso se logra con tecnología y conocimiento”, expresó. Para Kicillof, el desfinanciamiento universitario y científico no sólo afecta a las casas de estudio y a los investigadores, sino que también golpea de lleno al entramado productivo nacional.

En otro tramo de su intervención, profundizó esa idea y denunció una ofensiva deliberada contra el sistema científico y tecnológico argentino. “Hay saña contra el sistema científico y tecnológico de nuestro país, porque estamos en presencia de un proyecto que quiere convertir a la Argentina en algo que no es y que es ajeno a lo que la gran mayoría piensa”, afirmó. Luego agregó: “El desfinanciamiento de nuestra universidad es la llave para ese proceso de destrucción: no hay posibilidad de un desarrollo autónomo y soberano sin ciencia propia”.

Sobre el cierre, el gobernador volvió a ubicar la discusión en clave política y convocó a construir una alternativa frente al actual rumbo del Gobierno nacional. “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros”, afirmó. Y concluyó con un llamado a dejar de lado las disputas internas: “Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”.