Maqueda ignoró a comisión que ya se cruzó por caso “Coparticipación”

Vencido ayer el plazo que la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados le dio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda para que se presente o responda por los cargos que le habían formulado al responsabilizarlo de los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2021, la réplica del ministro fue el silencio absoluto. No hubo escrito, acuse de recibo, descargo ni promesa de nada. Impotentes ante la decisión de que la acusación parcial sea ignorada, los diputados del bloque oficialista –que la impulsaron-, aclararon que esto no obstaculiza el avance de su investigación y se prepararon para crear una subcomisión de cinco miembros que analice el funcionamiento de la obra social bajo las gestiones de 2021 hacia adelante. Sin mayor novedad y dentro de los márgenes previsibles de acción de Maqueda, los diputados se enfrascaron ahora en la discusión por el capítulo de la medida cautelar por la coparticipación que benefició a CABA y fue el disparador del proceso de juicio político. A pesar de que ayer fueron solo dos testigos y se recortó la lista inicial, se prometió que para la semana próxima desfilarán los fiscales de Estado de una decena de provincias que presentaron sus objeciones ante la Corte cuando se estaba discutiendo la demanda que inició Horacio Rodríguez Larreta cuando el Ejecutivo Nacional dispuso recortar el porcentaje que Mauricio Macri le había otorgado a la Ciudad en ocasión del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.

De las cinco horas de audiencia, la mayor parte la insumió la declaración del subprocurador del Tesoro, Horacio Diez que fue representante del Estado en el litigio y reveló que, desde febrero, el expediente en la Corte no tuvo movimiento alguno. Planteó que el Gobierno pretendía que la actual composición de la Corte se aparte, elijan conjueces, resuelvan su recusación y luego pasen a analizar la reposición que hicieron, suspendiendo la cautelar. Para la oposición, encabezada por el diputado PRO Pablo Tonelli (que sacó a relucir que él mismo es un experto constitucionalista), el Ejecutivo incumple un fallo de la Corte porque no pagó el porcentaje “cash” como pretendía la Ciudad. Antes, el oficialismo había propuesto que como prueba que se tome una “huella de voz” respecto al exministro de Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro para cotejarla con los audios incluidos en la filtración de supuestos chats, que fueron el eje que disparó el juicio político pero que, como todos reconocen, no puede utilizarse como prueba directa porque su origen no fue legal. Para sortear esto, el oficialista Leopoldo Moreau sugirió que se tomen los registros de los medios de comunicación que levantaron la filtración. La oposición lo acusó de pretender “blanquear” así elementos cuyo presunto origen es inteligencia ilegal. En esos chats, figuran conversaciones entre D’Alessandro, y varias personas, una de ellas el principal colaborador del juez Horacio Rosatti, Silvio Robles. Diez recordó que la primera recusación que se planteó en el caso fue precisamente a raíz de un “pirulo” en un diario oficialista que daba cuenta de la asistencia de ambos a un cumpleaños. Eso lo consideraron motivo de apartamiento para el juez, pero fue rechazado por el resto de los miembros de la Corte. Luego hubo otros dos pedidos de recusación.