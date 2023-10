“Massa es el único candidato que acompaña el federalismo”

“Es cierto que la situación es mala y que no nos tocó un buen presidente poro no por ello se debe ir al extremo de elegir un gobierno liberal que deja al Estado totalmente de lado. No hay ninguna sociedad que funciona así”, agregó. “Me preocupa que con un posible gobierno liberal nos quedemos sin un Estado protector, solidario y equilibrado”, afirmó Passalacqua, quien insistió con que el problema no es el Estado como tal “sino la gente que mal administra o abusa del Estado, y esa gente debe ir a la cárcel”.