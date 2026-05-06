Choques, accidentes y demoras: tránsito complicado y problemas para circular en el AMBA + Seguir en









Un siniestro múltiple en el enlace de General Paz y Lugones generó demoras, cortes parciales y una fuerte congestión en uno de los accesos clave.

Varios accesos se encuentran demorados por distintos accidentes en el AMBA

La circulación en el AMBA volvió a verse seriamente afectada por un accidente de tránsito que provocó complicaciones en una de las zonas más transitadas.

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En el enlace entre General Paz y la autopista Lugones, una colisión múltiple involucró a un micro de larga distancia y al menos dos autos particulares, lo que desató un escenario de demoras y tensión entre los conductores.

Un helicóptero del SAME llegó al lugar del accidente El impacto obligó a realizar un corte momentáneo para permitir el descenso de un helicóptero sanitario del SAME, que intervino en la asistencia de los heridos. Esta maniobra generó un colapso casi inmediato en la circulación, con largas filas de vehículos y tiempos de demora que se extendieron varios kilómetros hacia los accesos previos.

helicoptero-same El impacto obligó a realizar un corte momentáneo para permitir el descenso de un helicóptero sanitario del SAME, que intervino en la asistencia de los heridos. Fuentes del operativo indicaron que, si bien el tránsito comenzó a liberarse de forma progresiva, la situación continuaba siendo compleja durante gran parte de la jornada.

La combinación de alto caudal vehicular y un punto neurálgico como este enlace convirtió el episodio en uno de los focos más críticos del día en materia de tránsito.

Se recomienda a los conductores evitar la zona o buscar vías alternativas hasta que la circulación recupere su ritmo habitual.