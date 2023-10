Menos listas de Schindler y más Sandlers

Paradoja

Mientras en Hollywood abundan autores, directores, productores y actores judíos, el gran contrasentido radica en que así como formaron parte de los círculos más altos en la toma de decisiones en los estudios y ahora las plataformas, han escondido deliberadamente su judaísmo por miedo al odio y el antisemitismo. Eso redunda en autocensurar historias y personajes judíos no sufrientes y felices.

Pero hay signos alentadores. En Broadway este verano, Alex Edelman arrasó con “Just for Us,” donde interpreta a un judío común que transmite amor por su identidad. En Netflix sigue “No estás invitada a mi Bat Mitzvah”, con la familia de Adam Sandler, donde se pone eje en esa celebración de la edad adulta para poder leer la Torá con un ritual milenario, emotivo y alegre. Un hito celebratorio del judaísmo que por primera vez se ve en pantalla desde adentro, con los valores del compromiso y la alegría. En tanto la serie “Spidey and his Amazing Friends” tiene un superhéroe judío que salva Rosh Hashaná, disfruta de manzanas con miel y reparte kipot por el barrio.

Yendo a la escena local, “Un judío común y corriente” que tuvo diez años en cartel con Gerardo Romano, sobre un hombre invitado por un profesor alemán a hablar con alumnos que estudiaron el nazismo y quieren conocer a un hombre judío. Otra que sigue a sala llena es “El cazador y el buen nazi” de Mario Diament, con Ernesto Claudio y Jean Pierre Noher y que narra el encuentro en 1975 entre el cazador de nazis Simón Wiesenthal y Albert Speer, ex arquitecto y ministro de armas de Hitler. Pero de nuevo, el judío perseguido, sufriente, víctima del nazismo.

Con el creciente rebrote de antisemitismo en tiempos de guerra, no se comprende cómo cuesta tanto a artistas e influencers repudiar el ataque terrorista de Hamas. No se comprende por qué si nadie apoyó a Al Qaeda el 11 de septiembre o al ISIS cuando atacó París, no se condena sin peros a Hamas cuando asesina civiles israelíes. No se comprende por qué al pensar en un film judío se cuenta con los dedos de una mano, “La lista de Schindler” o “El pianista”, y en ninguna se refleja la alegría del pueblo judío, hoy golpeado como no lo estuvo desde el Holocausto.