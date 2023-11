Pasado y presente se nutren en una muestra

Dolores Cáceres exhibe la obra “No vendo nada” realizada con luces de neón y grandes letras mayúsculas. Luego, rigurosamente ordenadas hay 22 frases donde se lee: “No vendo ética/ No vendo amor/ No vendo moral /No vendo justicia/ No vendo niños/ No vendo sangre / No vendo sexo / No vendo igualdad…”. La “urgencia telegráfica” del mensaje, trae de inmediato el recuerdo “Apocalypse Now”, la más importante pintura realizada con palabras de Christopher Wool, que dice: “VENDER LA CASA VENDER EL COCHE VENDER LOS NIÑOS”. Ejecutada en 1988 con una potencia brutal, esta declaración de nihilismo se convirtió en una obra clave del arte moderno. Inspirado en la adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola de “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad, Wool utilizó el texto de la escalofriante carta del capitán Colby.