Imperdible doble exposición en homenaje al artista Boris Laurie

Espec Galerias_opt.jpeg boris laurie. Dos de las obras del artista fundador del “NOt Art” en la doble muestra retrospectiva, correspondientes a distintos momentos de su creación.

Después de un viaje a Italia en 1962 al volver a Nueva York conoció a Gertrude Stein, sin ningún parentesco con la famosa escritora de la “Generación Perdida” pintada por Picasso, quien se convirtió en su galerista, socia y amiga por el resto de su vida, y es la actual Presidente de la Fundación Boris Lurie que en su texto cuenta el conocimiento de Lurie del español, de escritores y artistas argentinos además de saber que la Argentina fue refugio de mucha gente retenida en Europa y durante el Holocausto. Obra conmovedora, lacerante, testimonial, de un artista que invita a reflexionar sobre cómo el hombre no aprende, que debemos estar alertas , no olvidar y despertarnos, un llamado de un artista cuya obra y vida no están separadas.