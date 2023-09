Pymes de Vaca Muerta celebran mayor actividad, pero alertan por nuevos desafíos

Oscar Erretegui, del Clúster Vaca Muerta, que reúne a más de 70 empresas de todos los rubros, aseguró que hoy “se vive un momento de mucho optimismo porque realmente el trabajo existe, hay actividad y todos, en cada uno de sus rubros, están en crecimiento”. “Creo que el próximo desafío es aumentar de equipo de perforación y los set de fracturas, porque la mayoría de las obras ya están en funcionamiento, y las que no están, se vienen realizando. Con los 30 equipos que hay perforando y los 10 set no van a alcanzar dentro de cinco años para llenar todos los caños y los gasoductos que estamos haciendo”, alertó Erretegui.

Según dijo el también titular de Acipan, una premisa para incrementar la actividad son las inversiones. “A diferencia de otras actividades este sector requiere inversiones muy importantes y lo que piden los inversores son reglas de juego claras y seguridad jurídica, pero hasta ahora más o menos eso se está cumpliendo bien”, indicó al repasar los desafíos para los próximos años. Una de las ventajas fue la Ley de Compre neuquino. “Antes venían las empresas con un trailer y un talonario de facturas, se llevaba toda la renta en Neuquén, no quedaba nada, así fue la fiebre del oro de Estados Unidos, pero eso no va más”, enfatizó González.

“Con la ley no es que alambramos la provincia para que no venga nadie, es una ley que tiene un polinomio que pondera cinco términos -como por ejemplo si tenés empleados o socios neuquinos, un establecimiento físico en Neuquén- y así, se llega a un determinado puntaje en el cual se la considera empresa neuquina sea de afuera, de otra provincia, sea de donde sea, no importa pero sí que se reinvierta”, explicó.