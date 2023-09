Senado convirtió en ley el proyecto de Ganancias y debatía norma de alquileres

El primer senador que tomó la palabra fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), quien ratificó la postura oficialista de partir del “concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro”. “Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al Impuesto a las Ganancias”, agregó.