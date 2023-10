Sergio Massa proyectó una patria inclusiva

El candidato remarcó que “es la oportunidad de poner en la agenda electoral la discusión de la discapacidad en la Argentina que viene” y que “es un tema que ellos no quieren poner, porque cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad”.Luego realizó críticas a distintos candidatos opositores: “Escuché a uno de ellos plantear que hay que revisar, porque no pueden haber 1.200.000 pensiones. Escuché a otro plantear que el pago es excesivo. A los otros y a las otras ya las conocemos: recortaron 170.000 pensiones, con la tristeza y el dolor de que algunos de los que perdieron la pensión murieron en el camino y nunca la recuperaron”.