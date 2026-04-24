El dólar blue sumó su segunda semana consecutiva al alza, pero acumula una caída mayor a $100 en el año

El tipo de cambio informal se consolidó por encima de los $1.400, y sostiene su nivel más alto desde fines de marzo.

El dólar blue se mantuvo estable y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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Así, tipo de cambio paralelo se consolidó por encima de los $1.400, y sostiene su nivel más alto desde fines de marzo. En tanto, la brecha con el dólar oficial se redujo a 1,5%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399,5 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.498,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1% .

El dólar MEP cerró a $1.438,34 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.479,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.654,99, según Binance.