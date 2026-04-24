SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de abril 2026 - 17:51

El dólar blue sumó su segunda semana consecutiva al alza, pero acumula una caída mayor a $100 en el año

El tipo de cambio informal se consolidó por encima de los $1.400, y sostiene su nivel más alto desde fines de marzo.

El dólar blue cerró estable este viernes.

El dólar blue cerró estable este viernes.

Depositphotos

El dólar blue se mantuvo estable y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, tipo de cambio paralelo se consolidó por encima de los $1.400, y sostiene su nivel más alto desde fines de marzo. En tanto, la brecha con el dólar oficial se redujo a 1,5%.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 24 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.479,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.654,99, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias