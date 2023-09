Una comedia sentimental y amable, pero un tanto liviana

Comedia amable y sentimental, “El vasco” desarrolla dos ideas argumentales bien eficaces. No lo hace a fondo, no aprovecha tanto como hubiera podido, pero igual resultan gracias al tono cordial que la envuelve. Una, es la del personaje harto de su tierra, que se manda a mudar al lugar más lejano posible solo para descubrir que allí aman lo que él desprecia. Eso le ocurre a Mikel, un joven vizcaíno abandonado por la novia y el buen tiempo, que decide aceptar la oferta de un tío segundo a quien conoce por Facebook, para irse a un pueblo perdido de la pampa gringa. Pero justo ahí no hay gringos sino hijos de vascos que idealizan su madre patria, cultivan amorosamente su lengua y sus tradiciones, y lo reciben entusiasmados. Para peor, su pariente es un absoluto charlatán. Pero ambos pueden cambiar, para bien.