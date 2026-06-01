Tim Payne, el fenómeno que en menos de una semana alcanzó los 4 millones de seguidores en Instagram

Fue gracias a la iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini de hacer famoso al jugador “menos conocido” del Mundial 2026.

Tim Payne es jugador neozeolandés y estará en el próximo mundial.

Hace tan solo seis días, Tim Payne acumulaba 4715 seguidores en Instagram. Hoy alcanzó los 4 millones. Y fue gracias a la campaña viral del creador de contenido argentino Valen Scarsini que se propuso hacer famoso al futbolista “menos conocido” del Mundial 2026.

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“Tim Payne llegó a los 4M. ¡Ya no me alcanzan las manos, loco!”, escribió el influencer en un posteo en Instagram en el que posa con cuatro copas en la mano. La "locura" escaló hasta tal nivel que el cantante Ca7riel le compuso una canción y la esposa del defensor neozelandés se viralizó por subir un video cantándola en su auto.

Mañana Tim jugará su primer partido post viralización. Un amistoso internacional frente a Haití en el Lockhart Stadium de Florida. Valen Scarsini viajará especialmente a aquel encuentro para conocer al jugador. “Por primera vez vamos a ver un partido de Tim, porque la mayoría de nosotros nunca vio uno de él”, comentó en el video donde anunció la noticia.

“Quería agradecerles a cada uno de ustedes porque esto realmente esta siendo una locura y eso que todavía falta un montón”, agregó el influencer conocido como Scarso. Además del perfil de Tim, el de Valen también creció esta última semana y alcanzó los 976 mil seguidores.

El jugador del Wellington Phoenix ahora superó en seguidores a los All Blacks, el seleccionado neozelandés de rugby que es más conocido que su selección de fútbol. Los superó en 1,2 millones de seguidores.

Tim payne all blacks La cuenta oficial de los All Blacks suma 2,8 millones de seguidores, Tim Payne los superó con 4 millones. Instagram

Cuándo juega Tim Payne con Nueva Zelanda

Nueva Zelanda integra el Grupo G en el Mundial 2026. Debutará el lunes 15 de junio contra Irán, se enfrentará el 21 a Egipto y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Bélgica.

Antes el seleccionado oceánico disputará dos amistosos: contra Haití el 2 de junio y contra Inglaterra el 7.