Escolho creer: la coincidencia NBA que ilusiona a Brasil rumbo al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Las únicas dos veces que los Knicks jugaron las Finales, la "Canarinha" fue campeón del mundo. Con el equipo neoyorquino otra vez en la definición, revive una coincidencia que entusiasma.

Brasil y la coincidencia histórica que lo ilusiona de cara al Mundial 2026.

Una curiosa coincidencia histórica vuelve a alimentar la ilusión de Brasil de cara al Mundial 2026: las únicas dos veces que los New York Knicks llegaron a las Finales de la NBA, la “Canarinha” terminó levantando la Copa del Mundo. Ahora, con los Knicks nuevamente en la definición, la historia vuelve a resonar.

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El dato conecta dos momentos separados por décadas, pero unidos por un patrón llamativo. En 1970, cuando los Knicks alcanzaron las Finales, Brasil se consagró campeón del mundo en México con el histórico equipo de Pelé. La segunda coincidencia llegó en 1994: ese año, la franquicia neoyorquina volvió a la definición… y la selección brasileña levantó su cuarta Copa del Mundo en Estados Unidos.

Más de 30 años después, el calendario vuelve a cruzar ambos caminos. En 2026, los Knicks regresaron a las Finales de la NBA, lo que reactivó la estadística y disparó todo tipo de especulaciones en la previa del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil y la ilusión de volver a conquistar el mundo Más allá de la coincidencia, Brasil llega con la necesidad de volver a imponer su peso histórico. Tras la eliminación en cuartos de final en Qatar 2022, el seleccionado inició un proceso de renovación con una base joven que busca consolidarse en la élite, de la mano del consagrado entrenador italiano, Carlo Ancelotti.

En ataque, figuras como Vinícius Jr., Raphinha y Endrick representan la nueva cara del equipo, sumado a la leyenda Neymar. A ellos se suman nombres con experiencia internacional como Marquinhos en defensa y Ederson en el arco, mientras que el mediocampo intenta encontrar equilibrio con futbolistas como Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.

seleccion brasil Brasil y la ilusión de volver a conquistar el mundo. El gran desafío será recuperar la contundencia en instancias decisivas, una deuda que arrastra desde hace años. Su último título fue en 2002, y desde entonces acumuló frustraciones, entre ellas la histórica derrota ante Alemania en 2014. En ese contexto, la coincidencia con los Knicks aparece como una curiosidad que rápidamente se convirtió en una especie de cábala. No hay lógica deportiva que la sostenga, pero sí un guiño del destino que, al menos en la previa, invita a ilusionarse. Porque si algo sobra en Brasil cuando empieza un Mundial, es fe. Y esta vez, además, tienen una coincidencia que los respalda.