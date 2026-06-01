Es uno de los destinos más increíbles de la Patagonia y pocos lo conocen: dónde queda este paraíso

Sin tanta concentración de gente, esta joya escondida en el sur del país es una de las grandes alternativas de la cual no todos saben de su existencia.

El rincón del sur argentino que maravilla a todos sus visitantes por su impotente entorno natural.

La Patagonia ofrece un sinfín de rincones para el turismo nacional e internacional , pero el público suele optar casi siempre por los lugares más conocidos a la hora de ir de vacaciones o hacer una escapada rápida. Por eso, este sitio del sur argentino es una joya escondida para muchos aventureros.

Con un entorno natural tan impactante como bello, y sin la concentración de gente que suelen tener otros espacios de la provincia o de ciudades vecinas, se transforma en una alternativa ideal para disfrutar de un paisaje único .

El Lago del Desierto se ubica en la provincia de Santa Cruz, dentro del departamento de Lago Argentino . Está cerca de la frontera con Chile y a unos 37 kilómetros de El Chaltén, uno de los destinos más conocidos de la Patagonia por sus caminatas y por la cercanía con el cerro Fitz Roy.

Este lugar no es la primera opción del turismo, pero quienes se aventuran a conocerlo terminan maravillados por su paisaje.

El lugar forma parte de una zona rodeada por bosques andinos, picos nevados y glaciares. Entre los paisajes que aparecen alrededor del lago están el glaciar Huemul y el glaciar Vespignani, además de distintas vistas hacia el Fitz Roy durante el recorrido.

En el Lago del Desierto se puede hacer navegación desde el muelle de Punta Sur hasta el área del glaciar Vespignani . En el recorrido se observan los glaciares Huemul y Crestón antes de llegar al sector donde empiezan los senderos.

Una vez en el área Vespignani, hay cuatro recorridos señalizados. El sendero verde tiene 800 metros y no presenta desnivel; el amarillo llega a 1 kilómetro; el rojo alcanza los 2 kilómetros y permite acercarse al pie del glaciar; el azul es el más exigente, con 3 kilómetros y mayor desnivel.

Otra caminata posible es la del glaciar Huemul, en la zona sur del lago. Es un recorrido de 4 kilómetros, de dificultad baja, que lleva unas dos horas y se hace dentro de una propiedad privada con ingreso que debe abonarse antes de ingresar. El camino llega hasta la laguna Huemul, alimentada por el glaciar del mismo nombre.

También se puede avanzar hacia el hito limítrofe con Chile por un sendero de 12 kilómetros que comienza en Punta Sur, después de cruzar el puente colgante. En el área además hay acampe en la Estancia Lago del Desierto, pesca deportiva y excursiones de kayak.

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Cómo ir hasta el Lago del Desierto

Para ir hasta el Lago del Desierto hay que salir desde El Chaltén y tomar la Ruta Provincial 23 en sentido norte. El camino bordea el río De las Vueltas y llega hasta la zona del lago después de recorrer unos 37 kilómetros desde el pueblo.

También se puede acceder desde el norte mediante un sendero de trekking, aunque el camino más directo es desde El Chaltén. La época más conveniente para hacer el recorrido es entre octubre y abril, porque en invierno la nieve puede complicar el paso.