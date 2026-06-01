La escalofriante película de Netflix que se convirtió en una de las más vistas de Argentina + Agregar ámbito en









Este inquietante relato sobrenatural conquistó al público y sorprendió a todos con una trama oscura llena de misterio.

Con una historia nunca antes vista, esta película arrasa en la plataforma. Magnific

Hoy en día, las películas de terror todavía son fundamentales entre las preferencias del público de Netflix. Cuando una historia combina suspenso, elementos paranormales y personajes tan complejos como profundos, suele captar la atención de miles de espectadores en muy poco tiempo.

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Eso pasó con una propuesta estrenada originalmente en 2024 que encontró una segunda oportunidad tras su llegada a la plataforma. En cuestión de días logró posicionarse entre los contenidos más elegidos por los usuarios argentinos gracias a una premisa inquietante y original que no suele explorarse en este género.

Aguas siniestras La película tiene una trama original y escalofriante. Gentileza - Netflix

De qué trata Aguas siniestras "Aguas siniestras" es una película de terror sobrenatural dirigida por Bryce McGuire y basada en un cortometraje realizado por el propio cineasta. La historia se centra en una familia que intenta reconstruir su vida después de una situación compleja.

El protagonista es Ray Waller, un exjugador profesional de béisbol que debe abandonar su carrera deportiva a causa de una enfermedad degenerativa. Con la intención de encontrar tranquilidad y avanzar con su recuperación física, decide mudarse junto a su esposa Eve y sus dos hijos a una amplia casa en los suburbios.

Pero lo que parece una oportunidad ideal para comenzar una nueva etapa pronto se transforma en una pesadilla. La propiedad cuenta con una gran pileta en el patio trasero que al principio parece beneficioso para la rehabilitación de Ray y para la diversión de toda la familia. De todas formas, el agua oculta un secreto y a medida que transcurren los días, empiezan a aparecer fenómenos extraños como voces inexplicables, figuras aterradoras bajo la superficie y episodios cada vez más perturbadores que afectan a todos los integrantes del hogar. Netflix: tráiler de Aguas siniestras Embed - Aguas Siniestras | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Netflix: elenco de Aguas siniestras Wyatt Russell

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