La ficción argentina continúa encontrando espacio dentro de Prime Video, con producciones que combinan humor, drama y una mirada crítica sobre distintos aspectos de la sociedad. En ese escenario, varias películas nacionales lograron captar la atención del público gracias a historias originales y elencos repletos de figuras reconocidas.
Con Diego Peretti como protagonista: la atrapante comedia argentina que expone los secretos del poder
Prime Video incluyó una película que muestra desde adentro los manejos que tiene la política en su comunicación.
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Dentro del catálogo pueden encontrarse propuestas que mezclan géneros de manera poco convencional. Algunas apuestan por el suspenso, otras por la comedia romántica, mientras que varias se animan a retratar los mecanismos ocultos del mundo político y mediático.
Una de las producciones que mejor representa esa combinación es la película argentina Doble discurso, protagonizada por Diego Peretti, junto a Julieta Cardinali y Rafael Ferro. El film llegó a Prime Video con una historia que mezcla romance, sátira política y manipulación mediática.
De qué trata Doble discurso
La historia sigue a El Griego, un experimentado asesor político con una enorme capacidad para construir discursos y transformar la imagen pública de cualquier candidato. Aunque posee un talento extraordinario para la persuasión, su vida personal está marcada por frustraciones y oportunidades perdidas.
Su rutina cambia cuando aparece Ricardo Prat, un político carismático, pero con importantes limitaciones para desenvolverse frente a la prensa y la opinión pública. Ante una campaña complicada, el candidato decide recurrir a los servicios de El Griego para intentar mejorar su imagen y aumentar sus posibilidades de éxito.
En paralelo surge Camila Hewell, una periodista decidida a investigar el pasado del candidato y exponer posibles irregularidades vinculadas a su entorno. Lo que comienza como un enfrentamiento mediático pronto se convierte en un complejo juego de estrategias, intereses cruzados y emociones inesperadas.
A medida que avanzan los acontecimientos, la película explora el detrás de escena de las campañas electorales, la construcción de relatos públicos y la influencia que pueden tener los asesores en la imagen de quienes buscan llegar al poder. Todo esto se desarrolla con una combinación de humor, romance y situaciones cargadas de tensión política.
Prime Video: tráiler de Doble discurso
Prime Video: elenco de Doble discurso
- Diego Peretti (El Griego)
- Julieta Cardinali (Camila Hewell)
- Rafael Ferro (Ricardo Prat)
- Jorge Suárez (Miguel Prat)
- Víctor Laplace (Jorge Domenech)
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