Con Diego Peretti como protagonista: la atrapante comedia argentina que expone los secretos del poder

Prime Video incluyó una película que muestra desde adentro los manejos que tiene la política en su comunicación.

La ficción argentina continúa encontrando espacio dentro de Prime Video , con producciones que combinan humor, drama y una mirada crítica sobre distintos aspectos de la sociedad. En ese escenario, varias películas nacionales lograron captar la atención del público gracias a historias originales y elencos repletos de figuras reconocidas.

Dentro del catálogo pueden encontrarse propuestas que mezclan géneros de manera poco convencional. Algunas apuestan por el suspenso, otras por la comedia romántica, mientras que varias se animan a retratar los mecanismos ocultos del mundo político y mediático.

Una de las producciones que mejor representa esa combinación es la película argentina Doble discurso , protagonizada por Diego Peretti, junto a Julieta Cardinali y Rafael Ferro. El film llegó a Prime Video con una historia que mezcla romance, sátira política y manipulación mediática.

La carrera a la presidencia está repleta de trampas y manipulaciones, como muestra esta Película de Prime Video.

La historia sigue a El Griego, un experimentado asesor político con una enorme capacidad para construir discursos y transformar la imagen pública de cualquier candidato. Aunque posee un talento extraordinario para la persuasión, su vida personal está marcada por frustraciones y oportunidades perdidas.

Su rutina cambia cuando aparece Ricardo Prat, un político carismático, pero con importantes limitaciones para desenvolverse frente a la prensa y la opinión pública. Ante una campaña complicada, el candidato decide recurrir a los servicios de El Griego para intentar mejorar su imagen y aumentar sus posibilidades de éxito.

Doble Discurso Diego Peretti y Julieta Cardinali son grandes protagonistas en esta historia de Prime Video Imagen: Prime Video

En paralelo surge Camila Hewell, una periodista decidida a investigar el pasado del candidato y exponer posibles irregularidades vinculadas a su entorno. Lo que comienza como un enfrentamiento mediático pronto se convierte en un complejo juego de estrategias, intereses cruzados y emociones inesperadas.

A medida que avanzan los acontecimientos, la película explora el detrás de escena de las campañas electorales, la construcción de relatos públicos y la influencia que pueden tener los asesores en la imagen de quienes buscan llegar al poder. Todo esto se desarrolla con una combinación de humor, romance y situaciones cargadas de tensión política.

Prime Video: tráiler de Doble discurso

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Prime Video: elenco de Doble discurso