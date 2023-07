Orrego: “Voy a llamar a un plebiscito para acortar mandato del gobernador”

Marcelo Orrego: En principio, la primera reflexión es que la gente quiere cambios y esos cambios tienen que ser cambios con certeza, no saltos al vacío. Ya han entendido que desde Cambio San Juan proponíamos una oferta electoral que se basaba en eso, en decir que aquellas cosas que estaban bien las íbamos a mejorar y las íbamos a ejecutar mejor. Pero hay muchas cosas, por supuesto, que hay que corregir y en ese sentido también la gente entiende que no nos va a temblar la mano para hacer las cosas que hay que hacer. Y en definitiva también ha sido una elección distinta, una situación extraordinaria. Por primera vez en 40 años de democracia solamente se votó la categoría de gobernador y vicegobernador. Y también estuvo la ley de lemas, que es la ley de trampa, una ley mentirosa que es retrograda antigua y que no tiene nada que ver con los intereses de los sanjuaninos. Al contrario, lastima a la democracia de manera sistemática. El domingo la gente tuvo un abanico más simple de 10 boletas. El 14 de mayo hubo una situación diferente porque no estábamos preparados materialmente, faltaban pupitres para la cantidad de boletas que había.

M.O.: He sido intendente en dos oportunidades, he sido inclusive el único intendente de la oposición. Y lo que sí entiendo es que todo pasa por el diálogo, por el consenso, por saber que nadie puede estar en contra de leyes que le benefician a los sanjuaninos. Por lo tanto, creo y entiendo que podemos transitar por ese camino del diálogo, de realmente entender que hay intereses superiores, que son los intereses de San Juan. Hay que buscar los consensos necesarios para que salgan mejores leyes para esta provincia.

P.: ¿Lo benefició el cambio de candidato en el oficialismo?

M.O.: La verdad no lo sé. Es una situación tan extraña… porque también cambian los protagonistas. Me he preocupado más por tratar de llegar con nuestra oferta electoral a los 19 departamentos de la provincia, sin en definitiva pensar tanto en los cambios que podrían producirse en nuestro espacio político. Entiendo también que son parte del mismo proceso kirchnerista. En este caso, para colmo son hermanos, Sergio y Rubén, pero está claro que los dos son Uñac.

P.: ¿Por qué diferencia peronismo de kirchnerismo?

M.O.: Porque en el peronismo hay mucha gente destacada e inclusive dentro del espacio político al que pertenezco, que es una coalición, que somos Juntos por el Cambio, también hay peronistas republicanos y gente que pertenece a ese espacio. El kirchnerismo ya tiene otro sentido. Está claro que muchas veces ha captado al peronismo en ciertas circunstancias. Pero me parece que hay personas muy destacadas en el peronismo que pueden ser parte de esta coalición de gobierno.

P: ¿Usted cómo se definiría, peronista, radical, PRO?

M.O.: No, yo soy una persona que pertenece a un partido provincial que se llama Producción y Trabajo, soy el presidente de un partido provincial que tiene más de 20 años. Hemos sido la primera oposición en San Juan. Acá hay muchos partidos provinciales que tienen una enorme fuerza, entre ellos el Partido Bloquista, que vino para este lado, para el espacio que pertenezco.

P: Se mostró con Larreta, ¿jugará en ese espacio en la interna?

M.O.: Horacio es una persona que conozco. Pero debo reconocer y agradecer a todos los referentes de Juntos por el Cambio. Horacio, Patricia Bullrich, Pichetto, María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy, Alfredo Cornejo, a todos los que han venido a aportar. Y sí, viene una disputa de poder de acá a futuro, donde vamos a encontrar dos fuerzas que disputan el poder, que lo hacen de manera legítima en el caso de Horacio y Patricia, y entre ellos estará el próximo presidente o presidenta de los argentinos. Por supuesto con Horacio vengo teniendo más relación. Lo conozco de hace mucho tiempo y tenemos una relación muy aceitada.

P: Se va dar una situación histórica, las provincias cuyanas van a tener todos a partir de diciembre gobiernos de Juntos. ¿Qué lectura hace de eso?

M.O.: La lectura es muy positiva, optimista, porque entendemos que nuestras economías regionales van a poder ser trabajadas en conjunto. Lo hablaba con Alfredo Cornejo, y también con Claudio Poggi. La posibilidad de que nuestras economías sean competitivas, no sólo en los mercados locales, sino también, por qué no, en los mercados internacionales. Y en eso vamos a trabajar de manera conjunta.

P.: ¿Cómo toma la elección que hizo José Luis Gioja?

M.O.: Yo respeto a Gioja y a Uñac. He sido intendente estando a cargo de la provincia Gioja y también me ha tocado ser intendente con Uñac. Después he podido competir con los dos. Competí para el 2019 para gobernador con Uñac y competí para diputado nacional con Gioja. Insisto, a ambos los respeto. Ahora la lectura interna la deberán definir ellos, sé que deberán tener una disputa de poder más bien interna sobre cuestiones que tienen que ver con el PJ local. Ayer hablé con Uñac, no duró ni unos minutos, una conversación que estuvo basada claramente en el reconocer la derrota y también en abrir los puentes a los efectos de que esta transición sea de una manera ordenada. Es una transición larga y sabemos que nosotros no cogobernamos. A partir del 10 de diciembre nosotros tendremos la oportunidad de gobernar.

P.: ¿Por qué cree que los sanjuaninos optaron por Juntos?

M.O.: Me parece que este proceso de 20 años de dos personas gobernando llevó claramente al cambio. También estaba influido un poco a nivel nacional, este Gobierno nacional que está totalmente desdibujado, que no le encuentra el agujero al mate. Este presidente está muy lejos de la agenda que tienen los argentinos. Vinieron hace cuatro años diciendo que iban a ser mejores, que íbamos a comer asado, que íbamos a llenar la heladera y nada de eso sucedió. La vicepresidenta le iba marcando el paso, deteriorándolo totalmente porque le iba sacando de a poco cada uno de sus ministros, referentes. Pusieron en agenda la reforma judicial que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente, en vez de estar abocado a un plan antiinflacionario.

P.: Dijo que iba a modificar ciertas cosas y que iba a mantener cosas positivas ¿Cuáles seríanr?

M.O.: San Juan tiene 89.000 kilómetros cuadrados, un3% del espacio es cultivable, lo demás son desierto y montañas. Hay que despertar la agricultura, la producción, hay que seguir trabajando en una minería responsable y amigable con el medio ambiente, hay que trabajar en la energía alternativa, trabajar para que el turismo no sea un turismo de eventos, sino que además genere trabajo, que el deporte siga siendo un espacio de eventos importantes. Y en ese sentido, todo aquello que se ha hecho bien, lo vamos a mejorar, pero creo que hay tres áreas que son urgentes y que hay que abordar rápidamente. Una, la educación. Cuatro de cada diez chicos no terminan el secundario de tiempo y forma. Un porcentaje menor tiene los conocimientos básicos de matemática y lengua. Hay chicos de 18 a 24 años, el 50% de ellos son “ni ni”, ni estudian ni trabajan y estamos en la tierra de Sarmiento. Lo mismo con la salud. Y después, por supuesto, el tema de la inseguridad

P.: Dijo que va a modificar el sistema electoral…

M.O.: Sí, lo voy a hacer, voy a derogar la ley de lemas. Es una ley obtusa, retrógrada, antigua, que no tiene ningún tipo de sentido. Nos hemos metido en el lote de las provincias como Formosa y Santa Cruz, donde hace 30 años gobiernan los mismos, y yo creo en la alternancia. Esto es como un partido de fútbol, decís “¿cómo saliste? 5 a 3, ¿ganaste? No, no gané, pasó que le sumaron los votos del otro equipo”. Eso está mal

P.: ¿Para instaurar las PASO?

M.O.: No, vamos a ver qué hacemos. También voy a llamar a un plebiscito, una enmienda, para volver al sistema anterior. El gobernador y el vicegobernador ya no tienen que durar 12 años: tienen que durar cuatro años y si la gente estima que ha hecho bien, cuatro más.

P.: La letra chica va a tener que aclarar bien si es de gobernador o vicegobernador, si se suman los periodos.

M.O.: Va a ser de gobernador y vicegobernador, la fórmula indivisa, va a quedar claro en el espíritu.

P.: ¿Cómo es la relación con Massa?

M.O.: Lo conozco, vino por acá en el 2015. Tenía otra mirada de la Argentina, él estaba en contra del kirchnerismo y hoy está en otro lado. Pero le tengo un enorme respeto.

P.: ¿Habló con Macri?

M.O.: No, me mandó un mensaje. Ni siquiera he tenido el teléfono porque la verdad que ante tanta gente… Y todavía ni siquiera puedo ver los teléfonos, pero por supuesto todos mis respetos al expresidente.