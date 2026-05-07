Karina Milei visitó una planta minera en San Juan junto a parte del Gabinete y al gobernador Marcelo Orrego

La secretaria general de la presidencia viajó a la provincia por el Día de la Minería. También encabezará el lanzamiento de la Mesa Federal Minera.

Karina Milei recorrió este jueves la planta Caleras San Juan junto a parte del Gabinete nacional y al gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la visita a esa provincia que la secretaria general de la Presidencia realiza por el Día de la Minería y del lanzamiento la Mesa Federal Minera.

En medio de la crisis en el Gobierno por el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni -quien no formó parte de la crew- y mientras el Presidente regresa de los EEUU, su hermana y funcionaria desembarcó en Cuyo con titulares de distintas carteras.

Milei compartió la actividad con los ministros de Interior, Diego Santilli , y de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Los dirigentes participarán de la Expo Internacional San Juan Minera junto a funcionarios provinciales, gobernadores de distintas provincias y empresarios del sector, entre otros, un envión para la actividad en medio de las complicaciones de la economía.

Al respecto, Karina Milei indicó que “Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”,

Karina Milei San Juan Karina Milei recorrió la planta Caleras San Juan.

“A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”, añadió.

Santilli, en tanto, ponderó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

A su turno, Martín Menem afirmó que “la Ley de Glaciares es fundamental. Acá quiero destacar el rol de las provincias, entendiendo el momento histórico. Hace un mes se aprobaba en la Cámara de Diputados”

Durante la recorrida, los directivos de la empresa mostraron el funcionamiento de los hornos, la planta fotovoltaica y las distintas dependencias del complejo industrial ubicado en Divisadero.

La recorrida por la planta Caleras San Juan se desarrolló como parte de la jornada de actividades que lleva adelante la comitiva del Gobierno nacional en la provincia cuyana, donde tiene lugar la Expo Internacional San Juan Minera.

Por fuera del plano económico, la visita intentará mostrar volumen político en horas complejas para el Gobierno. De la exposición también participarán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), además del anfitrión, Marcelo Orrego.

Precisamente, Orrego es uno de los apuntados por la Casa Rosada para sellar una alianza electoral en 2027. El mandatario llegó al poder en 2023 como parte de Juntos por el Cambio. Tras la extinción de ese sello, siguió adelante con su marca local, Trabajo y Producción.