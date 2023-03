EE.UU.: sube el empleo y caen los bancos. ¿Cambia el juego o viene un cortafuegos?

La Fed subirá las tasas más de lo pensado si la información económica lo amerita, dijo Jerome Powell en su doble visita, martes y miércoles, al Congreso. La decisión no está tomada. La realidad tendrá la última palabra. Una realidad exuberante. Nadie esperaba la creación de medio millón de empleos en enero (revisados de 517 mil a 504 mil). Tampoco una crisis bancaria gestada en 48 horas, jueves y viernes. Ni la liquidación de Silicon Valley Bank (SVB), la institución número 16 en activos en EE.UU., para frenar una corrida fulminante sobre sus depósitos. La inflación, que se conocerá mañana, era la clave para definir el calibre de la suba de tasas el próximo 22. ¿Lo sigue siendo? ¿O el temblor en la banca redujo de golpe el grado de libertad de la política monetaria? La inflación es la prioridad desde 2022. La altísima lectura de enero - precios minoristas, + 0,5%; deflactor de consumo, + 0,6% - reactualizó su importancia.

En el Congreso, la senadora Elizabeth Warren lo interrogó a Powell por la eventual pérdida de 2 millones de puestos de trabajo si elige una estrategia más agresiva. La respuesta: si no se doma la inflación las consecuencias serían peores. Con todo, es un debate abstracto. EE.UU. opera por encima del pleno empleo y las tasas no sacian la vorágine de la demanda laboral. Los astros están alineados. La inflación no termina de aterrizar, y la economía se recalienta de nuevo. La prescripción para lidiar con ambos es la misma: elevar el termostato. Pero, la Fed también debe velar por la estabilidad financiera. El germen de una crisis bancaria sí podría cruzarse en el camino de la política monetaria recargada. Llegado el caso, con objetivos contrapuestos y un único instrumento, ¿cuál tendrá el derecho de sobrepaso? En la declaración formal, la inflación. ¿Y en la realidad? Frenar de cuajo la corrida.