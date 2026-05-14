Bitcoin pierde un soporte clave luego de los malos datos de la inflación de EEUU

La inflación en EEUU superó las expectativas y golpea al Bitcoin, que pierde un soporte clave ante la posibilidad de un endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Datos de inflación de EEUU impulsan caída de Bitcoin y el resto de las criptomonedas.

Bitcoin (BTC) extendió sus pérdidas este jueves y perforó el nivel de los u$s80.000 , un soporte técnico considerado clave para la criptomoneda de mayor capitalización global. La caída se produce en un contexto de creciente inquietud sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) , luego de que tanto la inflación al consumidor como la inflación al productor de abril sorprendieran al alza en EEUU .

BTC baja 1,4% y se ubica en los u$s79.300 a estas horas, mientras que Ethereum (ETH) recorta 2,2% y se sitúa en torno a los u$s2.250. Las "altcoins" también cotizan con fuertes descensos, destacándose la caída del 3,5% de Solana . Otros tokens como dogecoin (DOGE), XRP o cardano (ADA) ceden, pero con descensos más moderados.

El escenario provocó una reducción del apetito por riesgo. De acuerdo a la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , las liquidaciones en el mercado cripto se dispararon cerca de un 68% , aproximándose a los u$s400 millones , con predominio de posiciones largas.

"El movimiento indica que gran parte de la reciente presión provino del desmonte de apuestas excesivamente optimistas y apalancadas en el corto plazo ", desarrolló.

La lógica del mercado es directa: tasas estables o más altas encarecen el costo de oportunidad de invertir en activos especulativos como las criptomonedas. Algunos operadores ya fueron vistos posicionándose ante la posibilidad de un eventual endurecimiento monetario, un escenario que hasta hace poco era considerado improbable.

"Sin nuevos catalizadores positivos y con el mercado monitoreando los próximos pasos de la Fed, Bitcoin tiende a permanecer consolidado hasta que exista mayor claridad sobre el escenario inflacionario y de liquidez global", sostuvo Gama, mientras que desde el punto de vista técnico, la región de los u$s78.000 continúa funcionando como soporte inmediato, mientras que la zona entre u$s80.000 y u$s82.000 sigue siendo la principal resistencia en el corto plazo.

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La Clarity Act llega al Senado

El Comité Bancario del Senado de EEUU tiene prevista para este jueves una sesión de "marcado" —el proceso formal de revisión y enmienda— sobre la muy esperada Clarity Act, el proyecto de ley que busca establecer una estructura regulatoria para los mercados de criptoactivos en el país.

El comité publicó a principios de esta semana la versión más reciente del texto, en un intento por conciliar los intereses de la industria cripto con los del sector bancario tradicional.

El punto más conflictivo del proyecto es la prohibición de pagos de intereses pasivos sobre stablecoins por parte de plataformas cripto, una restricción a la que los bancos resisten por considerar que esos rendimientos se asemejan a los de una cuenta de ahorro regulada.

Los grupos de presión bancarios también reclaman mayor escrutinio regulatorio y controles antilavado sobre los pagos de rendimiento en stablecoins. En su redacción actual, el proyecto no veda la totalidad de los rendimientos, sino únicamente los intereses pasivos.