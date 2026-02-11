Dólar: el BCRA compró u$s214 millones, el monto más importante en 11 meses + Seguir en









De esta forma, superó la compra realizada el 14 de enero pasado, cuando había adquirido u$s187 millones, que hasta este miércoles era la intervención diaria más importante del año. Para encontrar un monto superior hay que remontarse al 11 de marzo de 2025, cuando el BCRA se alzó con u$s268 millones.

Banco Central (BCRA).

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir con fuerza en el mercado oficial y concretó este miércoles una compra neta de u$s214 millones, el monto diario más elevado en los últimos 11 meses. Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló en lo que va del mes u$s1.906 millones y estiró la racha compradora en un escenario de marcada oferta de divisas y dólar en baja.





Sin embargo, el impacto de las compras de este miércoles fue limitado sobre las reservas brutas, que crecieron apenas u$s75 millones, hasta los u$s45.305 millones. Fuentes del BCRA explicaron que en la jornada hubo una suba de cotizaciones de activos y además un pago muy chico, de unos u$s15 millones, a un organismo.

El dólar mayorista bajó hasta los $1.400 En paralelo, el dólar oficial mayorista anotó su quinta caída consecutiva y cerró en $1.400, tras retroceder otros $6 en la rueda. Se trata de un nuevo mínimo en casi tres meses.

Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se amplió al 13%, el mayor nivel desde el 19 de agosto. El dato confirma que la oferta de divisas sigue imponiéndose sobre la demanda en el mercado oficial, en un contexto donde además varias monedas de la región muestran apreciaciones frente al dólar.

En el Banco Nación, la cotización minorista bajó $5 hasta los $1.420 para la venta, quedando por debajo del dólar blue, que rebotó a $1.435. En el segmento bursátil, los financieros operaron con leves bajas: El MEP cayó a $1.431,68

El CCL retrocedió a $1.475,83