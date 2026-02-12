Cámaras agroexportadoras celebraron la media sanción de la reforma Laboral + Seguir en









Las cámaras afirmaron que la reforma laboral aprobada en el Senado busca previsibilidad, empleo formal y menor litigiosidad.

La CPPC y la CIARA-CEC celebraron la aprobación en el Senado del proyecto de la reforma Laboral.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) celebraron la aprobación en el Senado del proyecto de la reforma Laboral enviado por el Poder Ejecutivo, al afirmar que permitirá ordenar normas, generar empleo formal y hacer previsibles los costos laborales, sin afectar derechos. En un comunicado, destacaron que la iniciativa pone fin a décadas de anomia legislativa y crea incentivos para el trabajo digno.

En el texto difundido, ambas entidades sostuvieron de manera indirecta que la modernización del marco normativo apunta a volver las reglas más claras, precisas y previsibles, para evitar su vulneración por interpretaciones discrecionales y lograr que el empleo registrado vuelva a ser una alternativa razonable.

En ese sentido, afirmaron que el proyecto, de transformarse en ley, “terminará con cincuenta años de anomia legislativa y regulará los estímulos normativos necesarios para la generación de trabajo digno y formal sin que se vulneren legítimos derechos”.

Los argumentos de la CPPC y la CIARA-CEC También señalaron que uno de los ejes centrales es la corrección de lo que definieron como un esquema de sobreprotección dentro del trabajo formal, producto de una jurisprudencia interpretativa distorsionante, que, según explicaron, terminó desalentando la contratación de nuevos trabajadores dentro del sistema legal.

Sobre este punto, remarcaron de forma textual que el régimen vigente volvió “imprevisible el costo de cualquier desvinculación”, lo que derivó en la discontinuidad de contrataciones formales para evitar ese riesgo. A la vez, aclararon que el proyecto no elimina la indemnización, sino que, según expresaron, “la transforma en una variable anticipable y, eventualmente, financiable”.

De manera indirecta, la CPPC y la CIARA-CEC subrayaron además una serie de cambios que consideran innovaciones relevantes, entre ellos la exclusión analógica de las convenciones colectivas de trabajo, el acuerdo bipartito voluntario para la compensación de horas extraordinarias y la garantía acotada de prestación laboral en servicios esenciales. En el mismo comunicado, destacaron que la iniciativa también propone la adecuación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restitución del equilibrio en las prácticas desleales de cualquiera de las partes en la negociación convencional y la adecuación del procedimiento de encuadramiento sindical y de sus efectos durante su tramitación, junto con otras modificaciones que, según indicaron, integran el nuevo esquema de modernización laboral.