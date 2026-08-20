El Colegio Nacional de Buenos Aires inauguró su nuevo centro deportivo, un predio modelo en Puerto Madero

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, encabezó el acto de apertura de las reformas realizadas en un terreno de 12.500 m2. El nuevo campo se construyó con un enfoque sustentable y recibirá a 2500 alumnos por semana.

El Colegio Nacional de Buenos Aires inauguró una nueva obra de 12.500 m2 realizada en el predio histórico del Campo de Deportes ubicado en el Dique 4 de Puerto Madero Este. El nuevo predio se construyó con un enfoque sustentable y recibirá a 2500 alumnos por semana, que representan al Colegio en once disciplinas. El proyecto y el financiamiento estuvo a cargo de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.

En el acto de inauguración estuvieron presentes Ricardo Gelpi , rector de la UBA; Emiliano Yacobitti, vicerrector; y Valeria Bergman, rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA). Por parte de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CPM), participaron Silvia Bottiroli, presidenta, y Juan Manuel Olmos, exdirector ejecutivo y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) .

“ Este colegio es uno de los establecimientos de nivel medio más destacados de nuestro país . Cada año, cientos de jóvenes transitan un exigente camino para poder ingresar a él y ponen todo su empeño para finalizar sus estudios aquí y portar, como una distinción que los enorgullece, el hecho de haberse formado en estos claustros”, expresó Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

El proyecto comenzó a partir de la firma de un convenio entre la UBA y la Corporación Antiguo Puerto Madero , en el cual acordó avanzar en la ejecución de las obras y en la gestión integral del plan. La obra finalizada e inaugurada el día de hoy, estuvo en el horizonte de muchas generaciones del Colegio Nacional y de toda la comunidad educativa.

Este tipo de iniciativas, enriquecen el patrimonio colectivo, fortalecen los vínculos comunitarios y consolidan espacios de calidad para el desarrollo educativo y deportivo. También acompañaron reconocidos graduados como Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Lousteau, diputado nacional, Mariano Recalde, senador; Matías Lammens, legislador porteño; Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo de PBA; Juan Valdés, ex legislador porteño; y Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River.

“Tras la culminación de ese largo proceso, ahora podrán decir, con el mismo orgullo, que para la práctica deportiva cuentan con un espacio de referencia de altísima calidad, a la altura de lo que nuestros estudiantes se merecen”, afirmó Gelpi. Y finalizó: “Cada evento deportivo o recreativo en este predio será motivo de encuentro y un símbolo de confraternidad, amistad y comunión”.

Un edificio pensado para múltiples usos que transforma el predio

Esta nueva obra, de 16 metros de altura, cuenta en su planta baja con un pabellón cubierto diseñado para la práctica de distintas disciplinas como básquet, handball y vóley, junto con todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva. En esa planta baja también se incorporaron un consultorio médico, espacios de administración y una cafetería en el acceso al Centro Deportivo.

Los niveles superiores incluyen un gimnasio aeróbico con visuales hacia el área deportiva, vestuarios adicionales, una sala de usos múltiples y terrazas vinculadas a la práctica deportiva y al descanso. La cubierta se transforma en un espacio activo: una cancha de césped sintético rodeada de áreas parquizadas y sectores de estar, accesible a través de una rampa perimetral que abraza el edificio en tres de sus caras.

Se incorporaron dos canchas: una cubierta de madera y otra exterior de césped sintético, que se integran a las cinco canchas de cemento del playón deportivo exterior, las canchas de césped natural Fútbol 11 y la de hockey.

Este complejo acompaña la excelencia académica de la UBA con instalaciones de primer nivel para el desarrollo físico y el encuentro de la comunidad educativa.

Compromiso con la sustentabilidad

El diseño del Centro Deportivo parte del estudio del lugar, incorporando estrategias que integran las características del sitio con principios de eficiencia energética y cuidado ambiental para un uso responsable de los recursos.

El proyecto prevé un sistema de recuperación de agua de lluvia, que permite reutilizarla en el mantenimiento de distintas áreas del predio. A esto se suman especies vegetales de bajo requerimiento hídrico, seleccionadas para garantizar un paisajismo sustentable. La iluminación LED y los sistemas de protección solar y oscurecimiento pasivo contribuyen a un uso eficiente de la energía, optimizando la luz natural y reduciendo la demanda eléctrica.

El edificio incorpora criterios de diseño que favorecen el confort de los usuarios y el ahorro de energía, integrando recursos naturales como la ventilación y la luz en su funcionamiento cotidiano.