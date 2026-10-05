El oficialismo busca recuperar la iniciativa en Diputados con Malvinas y Presupuesto 2027

Luego de que los bloques opositores le marcaran la agenda con Discapacidad y Endeudamiento, los libertarios apuntan a avanzar con la ley de Malvinas y con el Presupuesto. Aunque este último está atado a la reforma electoral que está en el Senado. En la Cámara alta se espera otra semana de inactividad.

De a poco, La Libertad Avanza intenta recuperar la iniciativa en la Cámara de Diputados , con la mira puesta en el proyecto de Malvinas y el Presupuesto 2027 . Esto es luego de que la oposición forzara el tratamiento en comisión de dos temas que incomodan a la Casa Rosada: Discapacidad y Endeudamiento. En el Senado no hay actividad a la vista .

“El clima está tan raro que nos maneja la agenda Brasil ” , dijo una fuente parlamentaria. Los resultados de las elecciones de este domingo en el país vecino dejaron en shock a los legisladores de ambos lados de la grieta. En ese contexto, La Libertad Avanza intenta recuperar la iniciativa en Diputados luego de que la agenda quedara copada por dos temas impuestos por la oposición : endeudamiento familiar y discapacidad.

Este martes, en un plenario de comisiones, los diputados reanudarán el debate por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , que entre otros ítems, agrava las penas contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

Luego de un primer encuentro informativo que se celebró la semana pasada, el martes a partir de las 15.30, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y de Relaciones Exteriores volverán a recibir expositores para que brinden detalles de la letra chica de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. Se desconoce el nombre de los invitados. Las intenciones de las filas libertarias son celebrar un nuevo encuentro la semana que viene, a fin de dictaminar el texto y que este quede listo para ser llevado al recinto.

Fuentes del oficialismo no descartan convocar a una sesión para la semana del 20 de octubre, a fin de llevar ese tema al recinto, junto con Discapacidad y Endeudamiento . Todo esto, si LLA tiene garantizados los votos. Si bien es cierto que para los dos temas empujados por la oposición los libertarios se hiciero con los dictámenes de mayoría, en el recinto hay final abierto. La composición de las comisiones no refleja con fidelidad las fuerzas representadas en el recinto de la Cámara baja.

En el medio, se celebra la sesión pedida por la oposición para el 15, a fin de avanzar con ambos temas: Discapacidad y Endeudamiento. Pero también, para intentar voltear el DNU 70/23, luego de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación de la Ley de Tierras. Por ahora, los impulsores de la jornada no tienen el quorum garantizado. Y los libertarios se encuentran tranquilos de que no lo reunirán.

¿Y el Presupuesto?

El 15 de septiembre, tal cual lo establece la ley de Administración Financiera, Milei presentó el proyecto del Presupuesto 2027, que quedó atravesado por los artículos que apuntaban a desmantelar la Emergencia en Discapacidad. Hasta ahora, el texto en sí no se abordó en comisión. Tampoco hay un esquema de trabajo.

En el oficialismo no dan precisiones en torno a cuándo y con qué funcionarios iniciaría el debate en la comisión de Presupuesto que conduce el oficialista “Bertie” Benegas Lynch. “Semana que viene arranca”, fue lo que dijeron fuentes libertarias, en diálogo con Ámbito. Se baraja la posibilidad de que asista el secretario de Hacienda Carlos Guberman. Probablemente las demoras e imprecisiones en torno al debate de la “ley de leyes” a un mes de su presentación tenga que ver con la reforma electoral. Otro proyecto que le interesa –y mucho– a la Casa Rosada. En especial a la hermana del Presidente, Karina Milei.

El futuro de la suspensión/eliminación de las PASO está en manos de los gobernadores y de los diputados y senadores que les responden. La letra chica del Presupuesto –en especial los capítulos vinculados con cajas previsionales y obras– serán la moneda de cambio para acompañar la supresión de las Primarias. Así como también, las alianzas electorales que tejan los mandatarios con la secretaria General de Presidencia.

Esta reforma viene paralizada en el Senado. Desde su presentación, la jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, avisó que los votos para su aprobación, tal cual fue presentada, no estaban. Tras la gira por París, en la que Milei se vio cara a cara con 13 mandatarios provinciales, y les hizo algunos “gestos”, como recibirlos y sumarlos a un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, se espera que esas negociaciones, a cargo de Diego Santilli, se reanuden en los próximos días.