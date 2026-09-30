La UBA nombró "Doctor Honoris Causa" a Lionel Messi

Lionel Messi recibirá el máximo título de la UBA en la previa de su despedida con la camiseta argentina. Gentileza FIFA

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar su máximo título honorífico a Lionel Messi. La distinción busca homenajear la figura del capitán de la Selección argentina no solo por sus logros deportivos y la conquista de la Copa del Mundo 2022, sino también por consolidarse como un ejemplo ético, de perseverancia y de representación nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entrega del Doctorado Honoris Causa se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre. La ceremonia se realizará en la previa del encuentro ante Benin en el estadio Monumental que marcará el final de su historia con la camiseta celeste y blanca.

Lionel Messi, "Doctor Honoris Causa" En la resolución de la UBA se resaltó que la trayectoria de Messi sintetiza "valores que esta Universidad promueve históricamente", destacando su liderazgo al frente del plantel que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato del mundo en 2026.

Al respecto, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.

En la misma línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el capitán "supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto", marcando que "este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

Cuándo juega Messi su último partido con la Selección argentina La función de despedida del capitán será el martes 6 de octubre a las 20:00 en el Estadio Monumental. Frente a Benín, Messi alcanzará la marca de 208 partidos jugados con la Selección ante una cancha que promete estar colmada de hinchas para ovacionarlo. Para este cruce único, el seleccionado estrenará una camiseta de edición limitada en homenaje al 10. La prenda llevará el Sol de Mayo en el centro con elegantes detalles en dorado.