Las acciones de la petrolera Rockhopper se derrumban 15% tras ratificar su proyecto en Malvinas

Tras confirmar el cronograma de producción para 2028 en las Malvinas, la petrolera británica Rockhopper sufrió una caída acumulada de 29% en el mes. Sanciones geopolíticas de la Argentina e interrogantes técnicos sobre la viabilidad económica del activo siembran dudas.

Tras ratificar su participación en el proyecto offshore Sea Lion , situado en la cuenca de las Islas Malvinas, la petrolera británica Rockhopper Exploration inició la semana con un derrumbe de título s en la Bolsa de Londres, con un desplome cercano al 15% este lunes, acumulando una contracción del 29% en el último mes.

El plan, desarrollado en sociedad con la firma israelí Navitas Petroleum , le valió a Rockhopper sanciones comerciales por parte del Ejecutivo argentino. Sin embargo, la firma confirmó que el plan sigue firme con miras a iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028 , más allá de las tensiones políticas.

Cabe subrayar que la empresa británica posee el 35% de la participación en el desarrollo, mientras que Navitas —cotizante en la Bolsa de Tel Aviv— controla el 65% restante. Por otro lado, la consultora Netherland, Sewell & Associates estimó las reservas probadas y probables del activo en 314 millones de barrile s.

Rockhopper indicó que la fase inicial de desarrollo utilizará la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu. Para la segunda etapa, cuya Decisión Final de Inversión (FID) está proyectada para 2028, Navitas prevé emplear la plataforma FPSO OSX-1, adquirida en agosto último, con miras a iniciar la producción comercial hacia 2030.

Rockhopper Exploration afirmó que el funcionamiento conjunto de ambas unidades permitiría alcanzar un nivel de bombeo de hasta 180.000 barriles diarios , al tiempo que remarcó que una ampliación de capital por u$S200 millones garantiza su financiamiento operativo hasta mediados de 2028.

El Gobierno argentino reforzó este mes la presión sobre las empresas que operan en las islas Malvinas, presentando un proyecto para endurecer el régimen de sanciones creado en 2011, con penas dirigidas a empresas, accionistas y proveedores. El gobierno argentino considera ilegítima la actividad del Reino Unido en las Malvinas y los espacios marítimos circundantes, en virtud del histórico reclamo de soberanía.

El proyecto, junto a Navitas Petroleum, enfrenta sanciones argentinas, pero la producción apunta a 2028.

Especialistas ponen la lupa en el proyecto

En paralelo a los anuncios de las empresas operadoras, diversos especialistas plantearon interrogantes sobre el proyecto. El petrofísico argentino Juan Carlos Glorioso cuestionó la viabilidad técnica y económica del yacimiento Sea Lion, enfatizando en los supuestos de rendimiento de producción, la magnitud real de las reservas declaradas y la disponibilidad de financiamiento e infraestructura requeridos para llevar a cabo el desarrollo.

El especialista puntualizó que, para alcanzar el volumen de reservas probadas y probables asignado al proyecto, cada pozo debería recuperar un promedio aproximado de 14 millones de barriles de petróleo a lo largo de su vida útil. A este requerimiento técnico se le suma un gasto de capital (CapEx) estimado en torno a los u$s36 millones por pozo, contemplando tanto la perforación como las instalaciones asociadas. Según Glorioso, sobre la base de la información pública disponible, no resulta razonable convalidar semejantes parámetros unitarios.

La auditoría técnica realizada por la firma Netherland, Sewell & Associates (NSAI) estimó recursos recuperables por 314 millones de barriles bajo la categoría de reservas probadas y probables (2P), cifra que asciende a 408 millones de barriles al incorporar las reservas posibles (3P). Sin embargo, Glorioso señaló que los recursos contingentes y prospectivos mantienen un elevado nivel de incertidumbre, dado que su eventual reclasificación dependerá del rendimiento efectivo que muestren los pozos una vez iniciada la fase de producción comercial.

En paralelo a los anuncios de las empresas operadoras, diversos especialistas plantearon interrogantes sobre el proyecto. Gentileza Nuestro Mar

El plan operativo contempla una primera fase con una producción inicial calculada en 50.000 barriles diarios a través de 11 pozos. Posteriormente, Rockhopper anunció la adquisición de una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), mediante la cual el consorcio aspira a elevar el bombeo hasta los 180.000 barriles diarios.

Para Glorioso, este salto requerirá la validación de resultados concretos: si bien la etapa inicial cuenta con respaldo financiero, una expansión de tal magnitud demandará inversiones sensiblemente mayores y quedará supeditada al comportamiento productivo de los primeros pozos.

La comparación con Vaca Muerta

En su análisis comparativo, Glorioso remarcó la enorme distancia entre Sea Lion y el desarrollo de Vaca Muerta: los 232 millones de barriles asignados al proyecto de Malvinas equivalen a solo un 3% de los 8.134 millones de barriles descubiertos en Neuquén. Además, se suma el factor operativo: frente a una cuenca consolidada, con infraestructura firme y proyección de largo plazo como Vaca Muerta, la iniciativa offshore arrastra un historial de constantes atrasos desde 2015.

El informe plantea que las sanciones dispuestas por Argentina y la relevancia prioritaria de Vaca Muerta para las empresas de servicios petroleros podrían complicar la contratación de proveedores especializados.

El informe plantea que las sanciones dispuestas por Argentina y la relevancia prioritaria de Vaca Muerta para las empresas de servicios petroleros podrían complicar la contratación de proveedores especializados.

Glorioso sostuvo que la ausencia de firmas de primera línea elevaría de gran forma los riesgos operativos e induciría posibles demoras, condicionadas además por las complejas condiciones marítimas del Atlántico Sur. En este marco, concluyó que Sea Lion deberá validar en fase de producción comercial la productividad anunciada antes de consolidar la decisión de inversión para su segunda etapa.