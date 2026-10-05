Martín Fierro de la Música 2026: uno a uno, todos los nominados y quiénes lideran las candidaturas + Agregar ámbito en









APTRA reveló las categorías y candidaturas de la primera edición de la ceremonia dedicada a la música argentina. Conocé la lista completa.

Los premios reconocerán artistas de pop, rock, urbano, folclore, tango, tropical y cuarteto.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño. María becerra aparece como la artista con mayor cantidad de candidaturas, con siete, mientras que Lali Espósito suma seis y Tini Stoessel completa el podio con cinco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las tres artistas competirán entre sí en dos de las principales categorías de la ceremonia: Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop. La premiación buscará reconocer a referentes de distintos géneros de la música argentina y también incluirá distinciones vinculadas con la producción, los shows en vivo, el concepto visual y el management.

María Becerra lidera los Martín Fierro de la Música 2026 con siete nominaciones. Cuándo son los Martín Fierro de la Música 2026 La ceremonia tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, con producción general de Diego Suárez y coproducción de El Nueve.

Hernán Drago y Edith Hermida estarán a cargo de la conducción, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados durante la alfombra roja.

Además de la entrega de premios, la noche contará con presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Uno a uno, todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026 Mejor Canción Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien Mejor Álbum Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama Mejor Colaboración Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco Mejor Artista Femenina María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi Mejor Artista Masculino Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom Mejor Grupo/Banda Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos Mejor Artista Revelación Masculino Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo Mejor Artista Revelación Femenina More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez Mejor Artista Pop Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres Mejor Artista Rock/Alternativo Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi Mejor Artista Urbano Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J Mejor Artista Folclórico Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo Mejor Productor/a Musical Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla Mejor Grupo/Banda Tropical Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI Mejor Artista Tropical Masculino Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli Mejor Artista Tropical Femenina Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo Mejor Artista de Tango Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango Mejor Cortina Musical de TV Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero Mejor Concepto Visual María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso Mejor Manager Artístico Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero Mejor Artista DJ Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker Mejor Música de Comerciales/Jingles Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra Mejor Artista DJ Revelación 0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires Mejor Artista de Música Infantil Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil Mejor Artista de Cuarteto Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre Lali Espósito obtuvo seis candidaturas en la primera edición de los premios. Juli Garcia - prensa María Becerra, Lali y Tini lideran las nominaciones María Becerra encabeza las candidaturas con siete nominaciones, seguida de cerca por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres aparecen entre los nombres centrales de esta primera edición y competirán directamente tanto por el premio a Mejor Artista Femenina como por el de Mejor Artista Pop. La lista también reúne a figuras históricas y referentes de distintas generaciones y géneros, desde Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Los Piojos hasta Duki, Trueno, Milo J, Nicki Nicole, Cazzu, Ca7riel y Paco Amoroso.