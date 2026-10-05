La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño. María becerra aparece como la artista con mayor cantidad de candidaturas, con siete, mientras que Lali Espósito suma seis y Tini Stoessel completa el podio con cinco.
Martín Fierro de la Música 2026: uno a uno, todos los nominados y quiénes lideran las candidaturas
APTRA reveló las categorías y candidaturas de la primera edición de la ceremonia dedicada a la música argentina. Conocé la lista completa.
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Las tres artistas competirán entre sí en dos de las principales categorías de la ceremonia: Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop. La premiación buscará reconocer a referentes de distintos géneros de la música argentina y también incluirá distinciones vinculadas con la producción, los shows en vivo, el concepto visual y el management.
Cuándo son los Martín Fierro de la Música 2026
La ceremonia tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, con producción general de Diego Suárez y coproducción de El Nueve.
Hernán Drago y Edith Hermida estarán a cargo de la conducción, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados durante la alfombra roja.
Además de la entrega de premios, la noche contará con presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
Uno a uno, todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026
Mejor Canción
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Cazzu — Con otra
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María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
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Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
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Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien
Mejor Álbum
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Milo J — La vida era más corta
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María Becerra — Quimera
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Cazzu — Latinaje
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Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
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Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
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Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
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Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
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Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
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Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
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Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
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Turf & Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina
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María Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
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Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda
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Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un Policía Motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Revelación Masculino
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Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
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More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Artista Pop
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Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
María Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
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Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
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Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico
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Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
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María Becerra — Quimera Show 360° en River
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La K’onga — Cuartetour
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Lali — Lali Tour 2025
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Airbag — El Club de la Pelea
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Tini — Futttura
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Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
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Emanero — Emanero Tour 2025
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Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo
Mejor Productor/a Musical
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Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Grupo/Banda Tropical
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Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K'onga
Q' Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Mejor Artista Tropical Masculino
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Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
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Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista de Tango
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Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
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Morfi, Todos a la Mesa
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LAM
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Gran Hermano
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Telenueve Noticiero
Mejor Concepto Visual
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María Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Manager Artístico
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Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Fígoli
Héctor Cavallero
Mejor Artista DJ
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Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Música de Comerciales/Jingles
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Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 — Luck Ra
Mejor Artista DJ Revelación
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0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Artista de Música Infantil
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Panam
Plim Plim
Margarita
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto
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Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre
María Becerra, Lali y Tini lideran las nominaciones
María Becerra encabeza las candidaturas con siete nominaciones, seguida de cerca por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres aparecen entre los nombres centrales de esta primera edición y competirán directamente tanto por el premio a Mejor Artista Femenina como por el de Mejor Artista Pop.
La lista también reúne a figuras históricas y referentes de distintas generaciones y géneros, desde Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Los Piojos hasta Duki, Trueno, Milo J, Nicki Nicole, Cazzu, Ca7riel y Paco Amoroso.
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