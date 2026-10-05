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5 de octubre 2026 - 13:49

Martín Fierro de la Música 2026: uno a uno, todos los nominados y quiénes lideran las candidaturas

APTRA reveló las categorías y candidaturas de la primera edición de la ceremonia dedicada a la música argentina. Conocé la lista completa.

Los premios reconocerán artistas de pop, rock, urbano, folclore, tango, tropical y cuarteto.

Los premios reconocerán artistas de pop, rock, urbano, folclore, tango, tropical y cuarteto.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, cuya primera edición se celebrará el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño. María becerra aparece como la artista con mayor cantidad de candidaturas, con siete, mientras que Lali Espósito suma seis y Tini Stoessel completa el podio con cinco.

Las tres artistas competirán entre sí en dos de las principales categorías de la ceremonia: Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop. La premiación buscará reconocer a referentes de distintos géneros de la música argentina y también incluirá distinciones vinculadas con la producción, los shows en vivo, el concepto visual y el management.

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María Becerra lidera los Martín Fierro de la Música 2026 con siete nominaciones.

María Becerra lidera los Martín Fierro de la Música 2026 con siete nominaciones.

Cuándo son los Martín Fierro de la Música 2026

La ceremonia tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, con producción general de Diego Suárez y coproducción de El Nueve.

Hernán Drago y Edith Hermida estarán a cargo de la conducción, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibirán a los invitados durante la alfombra roja.

Además de la entrega de premios, la noche contará con presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Uno a uno, todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

Mejor Canción

  • Cazzu — Con otra

  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

  • Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Mejor Álbum

  • Milo J — La vida era más corta

  • María Becerra — Quimera

  • Cazzu — Latinaje

  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra

  • Ángela Leiva

  • Tini

  • Lali

  • Cazzu

  • Natalie Pérez

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

  • Fito Páez

  • Dante Spinetta

  • Coti Sorokin

  • Milo J

  • Axel

  • Abel Pintos

  • Emanero

  • Dillom

Mejor Grupo/Banda

  • Babasónicos

  • Divididos

  • Los Pericos

  • Turf

  • Airbag

  • El Mató a un Policía Motorizado

  • Tan Biónica

  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre

  • Lázaro Caballero

  • Max Carra

  • Roze

  • Ramma

  • Joaco Burgos

  • Camionero

  • Luciano Creiner

  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow

  • Valentina Márquez

  • Juana Rozas

  • 143Leti

  • Mery Granados

  • Valentina Olguín

  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini

  • Lali

  • Emilia

  • Tiago PZK

  • María Becerra

  • Zoe Gotusso

  • Yami Safdie

  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos

  • El Plan de la Mariposa

  • Fito Páez

  • Los Piojos

  • Charly García

  • Andrés Calamaro

  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta

  • Trueno

  • J Rei

  • Duki

  • L-Gante

  • Nicki Nicole

  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti

  • Abel Pintos

  • Luciano Pereyra

  • Los Nocheros

  • Destino San Javier

  • Coki Ramírez

  • Maggie Cullen

  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River

  • La K’onga — Cuartetour

  • Lali — Lali Tour 2025

  • Airbag — El Club de la Pelea

  • Tini — Futttura

  • Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

  • Emanero — Emanero Tour 2025

  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical

  • Mauro De Tommaso

  • BZRP

  • Nico Cotton

  • Big One

  • Evlay

  • Tatool

  • Tote

  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis

  • Los Totora

  • La T y La M

  • Ráfaga

  • La K'onga

  • Q' Lokura

  • La Delio Valdez

  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari

  • Uriel Lozano

  • El Polaco

  • Ulises Bueno

  • Daniel Agostini

  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva

  • Dalila

  • Karina

  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández

  • Caro Minella

  • Jorge Amicone

  • Jorge Vázquez

  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa

  • LAM

  • Gran Hermano

  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra

  • Lali

  • Tini

  • Emanero

  • Cazzu

  • Dillom

  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky

  • Pocho Rocca

  • Artes Group

  • Natanael Real

  • Daniel Grinbank

  • Ana Poluyan

  • Maxi El Brother

  • Alberto Miguel

  • Marcelo Fígoli

  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias

  • Sol Ortega

  • Hernán Cattaneo

  • Mariano Mellino

  • Victoria Engel

  • Carlos Alfonsín

  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus

  • Molto

  • Kanji

  • Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil

  • Victoria Why Not

  • Discip

  • Ana Helder

  • Jay De Lys

  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam

  • Plim Plim

  • Margarita

  • Pau Pau

  • Topa

  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez

  • Ulises Bueno

  • Simón Aguirre

Lali Espósito obtuvo seis candidaturas en la primera edición de los premios.

Lali Espósito obtuvo seis candidaturas en la primera edición de los premios.

María Becerra, Lali y Tini lideran las nominaciones

María Becerra encabeza las candidaturas con siete nominaciones, seguida de cerca por Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres aparecen entre los nombres centrales de esta primera edición y competirán directamente tanto por el premio a Mejor Artista Femenina como por el de Mejor Artista Pop.

La lista también reúne a figuras históricas y referentes de distintas generaciones y géneros, desde Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Los Piojos hasta Duki, Trueno, Milo J, Nicki Nicole, Cazzu, Ca7riel y Paco Amoroso.

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