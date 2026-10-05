Calendario de cobros ANSES en octubre 2026: fechas de pago para DNI terminados en 4 y 5

La entidad ya definió las fechas de octubre para DNI terminados en 4 y 5. Cuándo cobran AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones.

ANSES confirmó las fechas de pago de octubre para beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya tiene definido el calendario de pagos de octubre de 2026 para las distintas prestaciones. Las fechas varían según el tipo de beneficio y la terminación del DNI.

Para quienes tienen documentos terminados en 4 o 5 , el cronograma contempla distintos días de cobro según se trate de AUH, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones o Pensiones No Contributivas. Además, el calendario está atravesado por el feriado del lunes 12 de octubre .

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 tienen como fecha de cobro el jueves 15 de octubre . En tanto, quienes tienen DNI terminado en 5 recibirán el pago el viernes 16 de octubre .

El cronograma continúa de manera escalonada para el resto de las terminaciones. ANSES establece las fechas de acuerdo con el último número del documento y la prestación correspondiente, por lo que es importante identificar el beneficio antes de consultar el día de acreditación.

La fecha también alcanza a los beneficiarios de Asignaciones Familiares , dentro del calendario correspondiente a quienes cobran por hijo. El detalle del pago puede consultarse desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 4 y 5

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y cuyo DNI termina en 4 tienen asignado el jueves 15 de octubre. Para quienes tienen documento terminado en 5, la fecha será el viernes 16 de octubre.

En octubre, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 1,66%. La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 y quienes cumplen las condiciones para recibir el bono extraordinario pueden alcanzar un ingreso de hasta $505.748,51.

El bono es de hasta $70.000 y se aplica de manera completa a quienes cobran el haber mínimo. Para quienes perciben un monto superior, el refuerzo puede ser proporcional, con un límite establecido para acceder al beneficio.

Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 4 y 5

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de octubre comenzó antes que el de las jubilaciones y asignaciones. Los titulares con DNI terminado en 4 o 5 tienen como fecha de cobro el lunes 5 de octubre.

El cronograma de PNC se organiza en grupos de dos terminaciones: 0 y 1 cobraron el 1 de octubre; 2 y 3, el 2 de octubre; 4 y 5, el 5 de octubre; 6 y 7, el 6; y 8 y 9, el 7.

Las PNC también recibieron el incremento mensual del 1,66%. En el caso de las pensiones por invalidez laboral y vejez, el monto equivale al 70% de una jubilación mínima, por lo que el valor correspondiente a octubre se ubica en $305.023,96 antes de considerar el bono extraordinario.

DNI 4 y 5 con haberes superiores al mínimo: cuando les toca cobrar este mes

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tienen un calendario diferente. En este grupo, los DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 27 de octubre.

El cronograma para quienes superan la jubilación mínima comienza el viernes 23 de octubre con los documentos terminados en 0 y 1. Luego continúa el lunes 26 con los DNI 2 y 3, el martes 27 con 4 y 5, el miércoles 28 con 6 y 7 y finaliza el jueves 29 con 8 y 9.

Para consultar la fecha individual y el lugar de cobro, ANSES permite ingresar a mi ANSES, donde la información aparece en la sección “Cobros”. El organismo también dispone del calendario oficial de pagos para verificar cada prestación y terminación de DNI.