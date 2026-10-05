La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de octubre de 2026 para las distintas prestaciones. Las fechas varían según el tipo de beneficio y la terminación del DNI.
Calendario de cobros ANSES en octubre 2026: fechas de pago para DNI terminados en 4 y 5
La entidad ya definió las fechas de octubre para DNI terminados en 4 y 5. Cuándo cobran AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones.
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Para quienes tienen documentos terminados en 4 o 5, el cronograma contempla distintos días de cobro según se trate de AUH, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones o Pensiones No Contributivas. Además, el calendario está atravesado por el feriado del lunes 12 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: cuándo cobran AUH y Asignación Familiar en octubre
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 tienen como fecha de cobro el jueves 15 de octubre. En tanto, quienes tienen DNI terminado en 5 recibirán el pago el viernes 16 de octubre.
El cronograma continúa de manera escalonada para el resto de las terminaciones. ANSES establece las fechas de acuerdo con el último número del documento y la prestación correspondiente, por lo que es importante identificar el beneficio antes de consultar el día de acreditación.
La fecha también alcanza a los beneficiarios de Asignaciones Familiares, dentro del calendario correspondiente a quienes cobran por hijo. El detalle del pago puede consultarse desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 4 y 5
Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y cuyo DNI termina en 4 tienen asignado el jueves 15 de octubre. Para quienes tienen documento terminado en 5, la fecha será el viernes 16 de octubre.
En octubre, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 1,66%. La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 y quienes cumplen las condiciones para recibir el bono extraordinario pueden alcanzar un ingreso de hasta $505.748,51.
El bono es de hasta $70.000 y se aplica de manera completa a quienes cobran el haber mínimo. Para quienes perciben un monto superior, el refuerzo puede ser proporcional, con un límite establecido para acceder al beneficio.
Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 4 y 5
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de octubre comenzó antes que el de las jubilaciones y asignaciones. Los titulares con DNI terminado en 4 o 5 tienen como fecha de cobro el lunes 5 de octubre.
El cronograma de PNC se organiza en grupos de dos terminaciones: 0 y 1 cobraron el 1 de octubre; 2 y 3, el 2 de octubre; 4 y 5, el 5 de octubre; 6 y 7, el 6; y 8 y 9, el 7.
Las PNC también recibieron el incremento mensual del 1,66%. En el caso de las pensiones por invalidez laboral y vejez, el monto equivale al 70% de una jubilación mínima, por lo que el valor correspondiente a octubre se ubica en $305.023,96 antes de considerar el bono extraordinario.
DNI 4 y 5 con haberes superiores al mínimo: cuando les toca cobrar este mes
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tienen un calendario diferente. En este grupo, los DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 27 de octubre.
El cronograma para quienes superan la jubilación mínima comienza el viernes 23 de octubre con los documentos terminados en 0 y 1. Luego continúa el lunes 26 con los DNI 2 y 3, el martes 27 con 4 y 5, el miércoles 28 con 6 y 7 y finaliza el jueves 29 con 8 y 9.
Para consultar la fecha individual y el lugar de cobro, ANSES permite ingresar a mi ANSES, donde la información aparece en la sección “Cobros”. El organismo también dispone del calendario oficial de pagos para verificar cada prestación y terminación de DNI.