El Gobierno bonaerense designó al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación en materia de armas de fuego

A través del Decreto 2334/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la provincia de Buenos Aires estableció que la cartera de Seguridad será la encargada de reglamentar e implementar las leyes 13.852, 14.170 y 14.657, vinculadas al régimen provincial de armas y a la destrucción de material controlado.

El Gobierno de Buenos Aires oficializó este lunes la designación del Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación de las leyes 13.852, 14.170 y 14.657, que regulan el régimen provincial de armas de fuego y la destrucción de material controlado.

La medida fue instrumentada mediante el Decreto 2334/2025, fechado el 7 de septiembre y difundido hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Facultad para dictar normas reglamentarias De acuerdo al texto, la decisión faculta a la cartera de Seguridad a dictar las normas reglamentarias, interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación efectiva de las disposiciones legales vigentes.

El decreto recuerda que la Ley 13.852 adhirió a la normativa nacional sobre el Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados; la Ley 14.170 estableció la destrucción de armas que no estén vinculadas a procesos judiciales en trámite o con sentencia firme; y la Ley 14.657 instituyó el Régimen Provincial de Armas de Fuego para los casos de secuestro en procesos penales.

20181121153124_seg (1) Las leyes aún no habían sido reglamentadas, lo que motivó la asignación formal al Ministerio de Seguridad. Asignación formal de competencias Asimismo, se señala que las leyes mencionadas aún no habían sido reglamentadas, lo que motivó la decisión del Ejecutivo de asignar formalmente al Ministerio de Seguridad la competencia en la materia. El decreto, refrendado por los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Gobierno, Carlos Bianco, lleva la firma del gobernador Axel Kicillof.