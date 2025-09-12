Elecciones 2025: la Dirección Nacional Electoral distribuyó los aportes de campaña para las legislativas de octubre

Las disposiciones fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Los fondos se asignan a las agrupaciones políticas que oficializaron candidaturas para los comicios del 26 de octubre, con deducciones por sanciones y deudas determinadas por la Justicia Nacional Electoral.

Las medidas quedaron plasmadas en las Disposiciones 6/2025 y 7/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

La Dirección Nacional Electoral (DNE) , dependiente de la Jefatura de Gabinete, dispuso este viernes la distribución de los aportes estatales para la campaña electoral de las agrupaciones políticas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, tanto en la categoría de senadores nacionales como en la de diputados nacionales.

Las medidas quedaron plasmadas en las Disposiciones 6/2025 y 7/2025, publicadas en el Boletín Oficial con la firma de la directora nacional electoral , Luz Landívar , y se enmarcan en lo establecido por la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y sus modificatorias.

En el caso de la categoría senadores nacionales , la disposición 6/2025 asignó los aportes a las agrupaciones que oficializaron candidaturas. A esos montos se les aplican las deducciones correspondientes a las multas y sanciones impuestas por la Justicia Nacional Electoral y, los saldos resultantes, serán transferidos según lo establecido en el Anexo III.

Respecto a la categoría diputados nacionales , la disposición 7/2025 determinó que los partidos que participan de la elección recibirán los aportes de campaña, también con los descuentos previstos por deudas preexistentes y sanciones. En la provincia de Buenos Aires, los principales aportes corresponden a Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Nuevos Aires y el Frente de Izquierda, entre otras fuerzas.

anexo_7462809_4 En la provincia de Buenos Aires, los principales aportes corresponden a Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Nuevos Aires y el Frente de Izquierda, entre otras fuerzas.

En la provincia de Buenos Aires, distrito clave por su peso electoral, los montos asignados en la categoría de diputados nacionales fueron los siguientes: Fuerza Patria $1.004,6 millones; La Libertad Avanza $334,8 millones; Nuevos Aires $299,7 millones; Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad $203,4 millones; Coalición Cívica–ARI $163,2 millones; Potencia $121,1 millones; Provincias Unidas $116,8 millones y Unión Federal $116,8 millones

En ambos casos, los fondos descontados se transferirán a la cuenta especial del Ministerio del Interior y los gastos derivados de la medida se atenderán con créditos presupuestarios de la vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025.

Las resoluciones recordaron que la distribución de los aportes se realiza en función de lo previsto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 26.215 y que la fecha de corte para la aplicación de sanciones y multas quedó fijada el 22 de agosto de 2025.