El jazz negro que inspiró a los Stones

Basta escuchar un solo tema de este disco, el feroz “Boom Boom”, para entender por qué al profundo negro blues de Chicago le costaba más llegar al publico blanco de los Estados Unidos de 1962, aun segregados, que deleitar a los jóvenes ingleses que atesoraban cada nuevo single de John Lee Hooker. Y por jóvenes ingleses nos referimos no solo al publico sino a los futuros superastros de la “british invasión”, como los Rolling Stones y The Animals, que j empezaron tocando covers de música negra como ésta. Y si “Burnin’” es una obra clave se debe a que fue la primera vez que Hooker, que venía de tocar en pequeños bares y grabar singles solo con su guitarra y alguna armónica o percusión, o segunda guitarra acompañante, actuó por primera vez con una banda eléctrica a full; el gran blues man solía tocar en Detroit, lo que explica que los músicos que lo acompañaron en esta ocasión durante un solo día de estudio en Chicago estuvieran grandes, como el guitarrista Larry Veeder o los vientos de Hank Cosby y Andrew Terry, parte de la primera formación de la banda estable del sello Motown, los Funk Brothers originales. Para conmemorar sus 60 años, “Burnin’” ahora está disponible en todos los formatos, incluyendo vinilos de colores y versiones que incluyen sus tracks originales tanto en mono como en stereo, y alguna rareza como una joya perdida, “Thelma”. Pero lo imprescindible es el álbum tal como era, con gemas como “Blues Before Sunrise” y “Drug Store Woman”.