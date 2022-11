El mercado espera que la política de la Fed siga siendo dura: ¿qué techo de tasa prevé?

Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero, en su participación en el 14° simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), destacó que la crisis actual en EE.UU. se diferencia de las anteriores por el fuerte impacto que está teniendo en el mercado de capitales. Este factor genera incertidumbre sobre qué rumbo tomará la Fed de cara a 2023”.

“Lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos hace que sea difícil predecir lo que va a pasar. No es una crisis típica, como en 1982, donde económicamente era una depresión, pero fue un momento positivo para los mercados porque la tasa estaba empezando a bajar y comenzaba a motorizar la economía. Tampoco es similar a la crisis de 2008, que a pesar de haber sido catastrófica porque puso en jaque al sistema financiero norteamericano, una cartera de bonos subía 25%, y por lo menos estaba esa posibilidad de inversión. Hoy en día, una cartera modelo compuesta por 60% de acciones y 40% de bonos está 23% abajo y sumado al 7% de inflación, el americano promedio es 30% más pobre”, aseguró Timerman.

En este sentido, Timerman consideró que la Fed no estaba preparada para enfrentar esta espiral inflacionaria que está atravesando la economía y que la tomó completamente por sorpresa. “El shock producto del covid combinado con la política laxa de tasas cero que sostuvo durante muchos años los dejó mal parados. Lo que demuestra la intención de dar por sentado un discurso duro son los discursos de los Gobernadores que vemos a diario, algo que antes no pasaba. De esta forma, a mi juicio van a mantener el discurso agresivo de suba de tasas, porque sienten mucha presión por parte de los críticos, pero la inflación irá cediendo por lo que no creo que sea necesario llevar las tasa por encima del 5%”.

En cuanto el panorama financiero para la Argentina, Timerman destacó que continuará el contexto adverso para activos de riesgo: “La drástica suba de tasas y la tasa inflacionaria tan rara para lo que son los mercados de capitales modernos creó montón de oportunidades. Los fondos están mirando activos en tantos mercados, situación que nunca ocurrió tan frecuentemente. Esto hace que los inversores elijan compañías en el exterior como Petrobras o Pemex, que se saben que van a pagar y que tiene una buena tasa. Entonces, lamentablemente, este panorama hace que a la Argentina le cueste más insertarse de nuevo en el circuito de inversiones mundiales”.