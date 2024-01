El Mickey Mouse “liberado” este año anticipa batallas judiciales

Era un mercado pequeño y marginal, que duró poco tiempo hasta que salieron los primeros sellos legales, empezando por AVH. Antes, uno de aquellos amateurs tuvo la mala idea de editar una selección de cortos de Disney, además de anunciar con orgullo que se aprestaba a lanzar clásicos como “Fantasía” o “Blancanieves” ya que eran de “dominio público” . Ese orgullo duró poco, ya que si hubo históricamente una empresa celosa hasta el paroxismo de sus derechos de autor fue y es The Walt Disney Company. Las copias de esos videos fueron decomisadas en el acto, y se inició un proceso legal que no prosperó ante la promesa de aquel editor de no reincidir en su error. El público debió esperar hasta 1988, unos dos años más tarde aproximadamente, para que el sello Gativideo, un desprendimiento de la productora de cine Aries, obtuviera los derechos de edición y distribución de los productos Disney en el pais.

Sin embargo, Disney no se quedará quieto. Sus estrategias de mercado son tan multiformes como para haber llegado a retirar de circulación, durante los 90, algunos de sus títulos clásicos (como la primera versión animada de “La Sirenita”) para generar más deseo en el consumidor, que no la pudo ver durante varios años en ningún lado, hasta su relanzamiento. Por supuesto, la aparición de internet y las plataformas cambiaron las reglas del juego, y hasta el tiempo le juega en contra, pero Disney, cuyos abogados vivirán desde ahora jornadas agitadas, ya aclaró que sólo pasan a dominio público los dibujos primitivos de Mickey y Minnie (no los nombres), tal como aparecen en los cortos “Steamboat Willie” y “Plane Crazy”, también de 1928, pero no las versiones posteriores, perfeccionadas. Aclaró además que una cosa es el copyright (derecho de autor) y otra el trademark (marca comercial), que protege el nombre de una compañía, el de sus productos, logos y lemas. Y eso no tiene fecha de vencimiento. Esto es, que ya desde ahora se anticipan problemas judiciales con el anunciado título de la película de terror “Mickey Mouse’s Trap”, ya que está utilizando el nombre del personaje cuando, de acuerdo con Disney, no lo puede hacer. La ley de dominio público sólo habilita, como se dijo, el empleo del antiguo diseño.

Este año, entraron en dominio público obras como las novelas “El amante de Lady Chatterley”, de D. H. Lawrence, “Sin novedad en el frente”, de Erich Maria Remarque, y la película “El cameraman”, de Buster Keaton, pero la atención de todos está centrada en lo que ocurrirá con Mickey Mouse. En 2007, The Walt Disney Company tomó un clip de “Steamboat Willie” como su logo, lo cual fue interpretado por muchos como un anticipo de la batalla que podría estar dispuesta a dar desde ahora: si no lo puede proteger por propiedad intelectual, quizá intente hacerlo a través de su logo. Esto proyecta una sombra de amenaza sobre todos aquellos que se atrevan a usar el dibujito para sus propias creaciones.

En declaraciones a “Variety”, el abogado especialista en derechos de autor Justin Hughes dijo que “habrá algunos usos legítimos del personaje en dominio público, pero hay que poner mucha atención a cómo se hace, ya que Disney puede recurrir a un contraataque legítimo a través de la protección de marcas y patentes que prevé el derecho comercial”.