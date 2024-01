A horas de entrar al dominio público, anunciaron una película de terror de Mickey Mouse

Otros casos de liberación de copyright

Este evento no es ajeno a la industria del entretenimiento, ya que, en 2022, la versión original de Winnie the Pooh también se incorporó al dominio público, permitiendo una amplia gama de usos creativos para el querido oso. Esto incluso llevó a la producción de películas como Winnie the Pooh: sangre y miel (Winnie the Pooh: Blood and Honey), una parodia de terror que transforma al tierno oso en un personaje vengativo junto a su amigo Piglet. Ambos se convierten en inusuales asesinos que buscan venganza contra su dueño, Christopher Robin.