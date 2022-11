El país tiene un nuevo ( y conocido) fiscalizador sobre el acuerdo

Si finalmente el brasileño es el elegido (sus acciones están creciendo en las últimas horas), Chalk continuará en el cargo hasta que el board del organismo elija al sucesor del actual director para el Hemisferio Occidental; algo que tomará al menos tres meses en definirse. Así las cosas podría darse la paradoja que si Goldfajn llegara al BID, el cierre y la aprobación (o no) de las metas del primer año del Facilidades Extendidas no se tengan que negociar con Goldfajn, sino con el economista interino. Algo que, a priori, no sería tan buena noticia para el país. Al menos en relación a las posiciones públicas que Chalk mantuvo siempre sobre la situación económica del país.