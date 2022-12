El Partido de la Costa también anunció su temporada teatral

A partir de la segunda semana de enero, llegarán a La Costa obras como “Sex”, con Christian Sancho, Ginette Reynal, Martín Salwe, Valeria Archimó,, Pablo Ruiz, Celeste Muriega y Maxi Diorio; “Toc Toc” con Ernesto Claudio, Diego Pérez y Natacha Córdoba; “Madre hay una sola”, con Marta González y Lorena Paola; “Pichu vende humo-r” con Pichu Straneo; “La súper cátedra - Vamos con todo” con Coco Sily; “El Lado C (Lo que no verás en las redes)” con Diego Capusotto y Nancy Giampaolo; “El enganche” con Arnaldo André y Miriam Lanzoni; y “¿Qué digo cuando digo te amo?” con Gabriel Cartaña. También se sumarán humoristas como Lucas Lauriente, Juampi González, “El Pela” Romero y Nicolás De Tracy y los musicales de Sumo por Pettinato, The Beetles, Héroe (lírico & pop) y Andy Rex (tributo a Freddie Mercury). Para conocer todas las funciones con sus días y horarios se puede consultar lacosta.gob.ar/agenda.